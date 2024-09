La foire internationale de l’automobile en Allemagne a été marquée par l’arrivée en grande pompe du Tesla Semi. Cette entrée en scène n’est pas passée inaperçue. Tesla y a mis le paquet avec un stand complet, intégrant même un chargeur Semi à côté du camion.

L’événement a attiré l’attention des professionnels et des passionnés de l’industrie automobile. L’arrivée du Tesla Semi en Allemagne marque un jalon important dans le projet de Tesla d’étendre sa présence sur le marché européen. Des personnalités influentes, comme @danWpriestley, ont partagé des informations et des découvertes concernant le programme pilote du Tesla Semi avec PepsiCo lors d’une conférence en direct.

Tesla Semi at IAA Hannover this week and @danWpriestley with two talks on the main stage!

Here is a brief guide for the IAA

Hall 12

Tesla has a small booth in Hall 12, with an actual Tesla Semi truck on stage.

You can find here:

Hall 11

