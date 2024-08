Avec les récents avancées technologiques, les véhicules Tesla ne cessent de surprendre. Dernièrement, une astuce partagée sur Twitter propose un moyen innovant pour afficher divers services de vidéo à la demande (VOD) sur les écrans arrière des modèles Tesla Model 3 Highland et des Model S/X de 2021. Voici comment tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité.

Étape par Étape pour Accéder aux Services VOD

L’utilisateur commence par ouvrir l’application officielle YouTube sur l’écran Tesla. Ensuite, il tape « Tesla Sexy Theatre » dans le moteur de recherche. Parmi les résultats, il clique sur le premier lien, généralement celui de la chaîne NicolasTesla. Dans la description de cette vidéo, un lien cliquable mène directement aux services de streaming tels que MyCanal et Prime Video

Instructions Détaillées

Ouvrez YouTube via l’application officielle Tesla. Dans le moteur de recherche, tapez : Tesla Sexy Theatre. Ouvrez le premier résultat (souvent celui de la chaîne NicolasTesla). Dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien https://t.co/ki4tplHuel. Vous pouvez maintenant profiter de tous les services de streaming disponibles.

Cette astuce ingénieuse permet de contourner certaines limitations des applications intégrées à Tesla et d’accéder à des plateformes supplémentaires, enrichissant ainsi l’expérience de divertissement à bord.

Fonctionnalités Ajouter Suite à la Mise à Jour

Il est à noter que cette astuce fonctionne également sur l’écran avant des véhicules. Depuis une récente mise à jour, il est maintenant possible de visualiser le navigateur en plein écran, bien que la barre d’adresse reste affichée. Cette astuce permet donc d’obtenir un véritable affichage en plein écran, idéal pour une immersion maximale dans vos contenus préférés.

PS : Les images partagées sur le tweet révèlent parfaitement les étapes décrites et montrent à quel point l’écran Tesla peut être polyvalent et accueillant pour diverses applications de divertissements.

En conclusion, ce petit hack s’avère particulièrement utile pour les propriétaires de Tesla qui souhaitent maximiser les capacités de leur véhicule et s’offrir une gamme plus étendue de divertissements à bord. Le potentiel de tesla pour se transformer en centre multimédia sur roues est une des nombreuses raisons qui continuent de surprendre et de satisfaire ses utilisateurs.