Après une année d’actions, initiatives et transformations dans le monde du sport français, Amélie OUDÉA-CASTÉRA, Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP), dresse le bilan de ses efforts et présente les perspectives pour l’avenir.

Une Réunion Historique à l’INSEP

Dans le cadre de son engagement continu, la ministre a organisé un séminaire de travail intitulé « Pour une nation sportive : un an d’action au service du sport français » à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP). Ce rassemblement a permis de rassembler 150 acteurs clés du sport français afin de partager les progrès accomplis et les perspectives futures.

Réalisations Marquantes de l’Année

Un an après le premier séminaire organisé par Amélie OUDÉA-CASTÉRA, un document détaillant le travail accompli a été partagé. Selon le Ministère des Sports, grâce aux dix ateliers de travail « Impulsion Politique et Coordination Stratégique » (IPCS) organisés depuis septembre 2022, de grands progrès ont été réalisés sur plusieurs fronts :

Préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 : Selon la Fédération Française de Rugby, la France, qui accueillera cet événement dans moins de deux mois, est prête à recevoir les équipes du monde entier. Les installations sont finalisées à 97% et les billets sont déjà vendus à plus de 80%. Travaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : Le comité d’organisation des Jeux de Paris 2024 indique que les travaux sont en bonne voie, avec un accent particulier sur les projets qui mobilisent le Gouvernement et le MSJOP. Les infrastructures sont complétées à plus de 75%, selon les données du Comité d’Organisation. Engagement social par le sport : Selon une étude de l’INJEP, l’initiative collective menée pour utiliser le sport comme levier pour un impact positif sur la société a connu des avancées significatives. Par exemple, le nombre d’initiatives locales visant à utiliser le sport comme outil d’intégration sociale a augmenté de 20% en un an.

Un Séminaire pour Célébrer les Progrès et Préparer l’Avenir

Le séminaire organisé a également permis de discuter de l’impact social du sport et des politiques d’inclusion sociale et d’insertion par le sport. Ces discussions ont inclus des personnalités de premier plan du mouvement sportif, des cadres du ministère des Sports, des présidents de fédérations sportives, des élus locaux et des représentants d’entreprises engagées dans le sport.

Verbatim : Pour un Sport au Cœur de la Société

En conclusion, OUDÉA-CASTÉRA a souligné que le sport peut être « l’une des plus fantastiques sources d’épanouissement, de bien-être et de cohésion sociale ». Elle a exprimé son engagement à continuer à travailler pour faire du sport un outil d’inclusion sociale et d’insertion, et a souligné que la transition écologique doit être au cœur de l’agenda du sport français.

Dans le contexte des défis multiples auxquels le sport français a été confronté ces derniers temps, les actions menées par le ministère des Sports et la vision d’Amélie OUDÉA-CASTÉRA sont de véritables lueurs d’espoir. À l’aube de grands événements sportifs internationaux, la France a l’opportunité unique de démontrer au monde l’impact transformateur du sport sur la société.