Ministry of Spice : Les saveurs de l’Inde à Paris

Le Ministry of Spice est devenu en deux ans à peine l’un des restaurants de cuisine gastronomique indienne les plus prisés de la capitale. De jour en jour, les clients sont de plus en plus nombreux à en faire leur adresse de prédilection. Nous avons découvert les raisons de cet engouement.

La décoration

Tout d’abord, vous serez conquis par la salle, un espace intimiste aux tonalités marine et or qui vous transporte dans un ailleurs raffiné et contemporain. Les œuvres d’art vous accueillent comme le majestueux éléphant peint directement sur le mur. Le plébiscite se comprend aussi par la vaisselle épurée qui laisse la part belle aux plats ; et par le service aux petits soins des propriétaires qui font tout pour que vous viviez des instants mémorables. Et au-delà, l’engouement s’explique par les incroyables saveurs des plats.

La carte

La carte est courte et change régulièrement en fonction des saisons pour vous emporter en voyage. Le propriétaire et sa femme réalise une cuisine d’avant-garde, de marché, on pourrait la décrire comme une cuisine fusion inspirée de la gastronomie indienne et de la gastronomie française. On aime l’Avocado Tartare, les Gambas Malai Curry, on déguste le Butter Chicken – poulet désossé cuit au four indien- ou encore le Fish Patroni – et on se régale avec le Nihari, une souris d’agneau en cuisson lente aux fameuses épices Ministry of spice.

En accompagnement, que choisirez-vous entre le Raïta et le Pulao ?

Pour parfaire l’aventure, accompagnez vos plats de la bière artisanale Ministry of spice, fabriquée en île de France ou du vin indien qui n’a pas à rougir devant nos vins français !

Informations d’accès

C’est combien: 70€

C’est où: 22 Av. Duquesne, 75007 Paris

Recharge: Station Belib’ en face du restaurant