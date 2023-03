Hôtel Borne de Recharge Amiens

Amiens, la ville forte de trois inscriptions au Patrimoine mondial de l’UNESCO, a fait un pas de plus vers la durabilité en offrant des options de recharge pour les propriétaires de voitures électriques. Pour faciliter le voyage de ces propriétaires, nous avons rassemblé une liste des hôtels de la ville qui proposent des bornes de recharge. Grâce à ces options, vous pouvez maintenant recharger votre voiture électrique tout en profitant de l’hospitalité d’Amiens.

Amiens est célèbre pour ses nombreux bâtiments historiques, tels que la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville est également connue pour son dynamisme culturel, avec de nombreux festivals, événements et expositions tout au long de l’année.

En plus de ses richesses culturelles, Amiens est aussi en avance en matière de durabilité et de mobilité durable. Avec une variété de modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, les voyageurs peuvent explorer la ville en toute tranquillité. Et grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les propriétaires de voitures électriques peuvent maintenant recharger leur véhicule en toute sécurité lors de leur séjour à Amiens.

Suivez notre guide pour trouver l’hôtel idéal avec une borne de recharge pour votre voiture électrique à Amiens et profitez d’un séjour écologique et sans stress.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Logis hôtel – La Chambre D’Amiens 1 avenue de l’hippodrome AMIENS, 80000 Amiens 2 x Domestique UE, 3.7 kW2 x Type 2, 7.4 kW Hôtel Spa Marotte 3 rue Marotte, 80000 Amiens NP The View Rotonde, Amiens Appt 11 2 Rue Delambre, 80000 Amiens NP Maison Longuevie 1 place longueville, 80000 Amiens NP Comme une parenthèse au coeur des hortillonnages 19 Rue Voyelle, 80000 Amiens NP

Logis hôtel – La Chambre D’Amiens

Le Logis Hôtel – La Chambre D’Amiens vous accueille dans un cadre confortable à 900 mètres du Zénith d’Amiens. Il propose un bar, un parking gratuit, un salon commun, une terrasse, une bagagerie et un jardin pour votre commodité. Des chambres familiales sont disponibles pour répondre à vos besoins en matière d’espace.

Toutes les chambres comprennent un coin salon, un bureau, une télévision à écran plat et une salle de bains privative pour votre confort. La connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout l’hôtel.

Le Logis Hôtel – La Chambre D’Amiens sert un petit-déjeuner buffet et continental chaque matin pour débuter la journée du bon pied. Vous pourrez également explorer les environs, notamment le parc des jardins flottants situé à 3,3 km et le musée de Berny à 3,8 km. L’aéroport de Beauvais-Tillé se trouve à 61 km de l’établissement pour plus de commodité.

Le personnel attentionné et courtois est à votre disposition 24h/24 pour vous offrir un service de qualité durant votre séjour à La Chambre D’Amiens.

Adresse : 1 avenue de l’hippodrome AMIENS, 80000 Amiens

Type de recharge : 2 x Domestique UE, 3.7 kW et 2 x Type 2, 7.4 kW

Hôtel Spa Marotte – Amiens

L’Hôtel Spa Marotte vous accueille dans le centre d’Amiens, à seulement 500 mètres de la gare, dans un bâtiment historique datant du XIXe siècle. Il propose des hébergements élégants dotés de nombreux équipements pour votre confort, y compris une télévision à écran plat et un minibar. Certaines chambres disposent même d’un balcon ou d’un sauna.

Vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental composé de produits locaux, tout en savourant un thé ou un verre de vin dans le salon de thé de l’hôtel. Un bar à vin et à champagne est également disponible pour vos moments de détente.

Un coffre-fort et une bagagerie sont mis à votre disposition pour plus de sécurité, et une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans l’ensemble des locaux. Le service de navette de l’hôtel, disponible sur demande moyennant des frais supplémentaires, vous permettra de vous déplacer facilement vers les aéroports, les gares, etc.

L’Hôtel Spa Marotte vous offre également un accès de 1h30 au spa pour profiter de massages, de soins du corps ou du visage, seul ou en duo. Le restaurant de l’hôtel sert une cuisine généreuse et gourmande, tandis que la terrasse immense vous offre un endroit calme et abrité du vent et du bruit.

L’hôtel est idéalement situé à seulement 200 mètres de la cathédrale, 300 mètres de la maison de Jules Verne et 800 mètres du musée de Picardie. Il se trouve à 5 minutes à pied de la gare d’Amiens et un service de voiturier est disponible sur demande.

Adresse : 3 rue Marotte, 80000 Amiens

Type de recharge : NP

The View Rotonde, Amiens

Le The View Rotonde, Amiens vous accueille dans un cadre confortable et élégant, situé à moins de 1 km de la gare d’Amiens. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu’un service d’étage pour votre commodité.

Cet appartement spacieux comprend 3 chambres, une télévision à écran plat, un lave-linge, ainsi que 2 salles de bains pourvues d’un jacuzzi pour vous détendre. La cuisine est entièrement équipée d’un lave-vaisselle et d’un micro-ondes, et les serviettes et le linge de lit sont fournis

Vous pourrez profiter d’un bain à remous sur place pour vous détendre. Un service de location de vélos est également disponible pour explorer les environs.

Le The View Rotonde, Amiens est situé à proximité de nombreuses attractions locales telles que le musée Berny, le parc des jardins flottants et le tribunal de grande instance d’Amiens. L’aéroport de Beauvais-Tillé, le plus proche, est situé à 64 km et un service de navette peut être organisé moyennant des frais supplémentaires.

Adresse : Appt 11 2 Rue Delambre, 80000 Amiens

Type de recharge : NP

Maison Longuevie – Amiens

La Maison Longuevie vous accueille dans un cadre paisible à Amiens, à seulement 400 mètres du musée de Picardie. Il propose des hébergements confortables dotés d’une télévision à écran plat et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Vous pourrez profiter d’un petit-déjeuner continental servi sur place ainsi que d’un jardin et d’une terrasse pour vous détendre.

L’établissement se trouve à 1,9 km des hortillonnages et du Zénith d’Amiens, offrant ainsi un emplacement privilégié pour explorer les alentours. L’aéroport le plus proche, celui de Beauvais-Tillé, est situé à 62 km.

Le personnel attentionné de la Maison Longuevie veillera à ce que votre séjour soit agréable et confortable.

Adresse : 1 place longueville, 80000 Amiens

Type de recharge : NP

Comme une parenthèse au coeur des hortillonnages – Amiens

Le “Comme une parenthèse au cœur des hortillonnages” est situé à Amiens, à seulement 2,3 km de la gare. Il propose un cadre paisible et accueillant avec des hébergements confortables dotés d’une vue sur la rivière. Chaque chambre comprend une armoire, une télévision, une salle de bains privative, du linge de lit et des serviettes. La maison d’hôtes dispose également d’un jardin, d’une terrasse, d’un barbecue et d’un parking privé gratuit.

Le personnel attentif et serviable met à disposition un service de prêt de vélos pour vous permettre de découvrir les alentours. Vous pourrez également profiter de la connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble des locaux.

Un petit-déjeuner continental et végétarien est servi tous les matins sur place. Vous pourrez pratiquer diverses activités à Amiens et dans ses environs, telles que la pêche, le canoë-kayak et le vélo.

“Comme une parenthèse au cœur des hortillonnages” se trouve à 5,5 km du Zénith d’Amiens et à 2 km du parc des jardins flottants. L’aéroport de Beauvais-Tillé, le plus proche, est implanté à 67 km.

Adresse : 19 Rue Voyelle, 80000 Amiens

Type de recharge : NP