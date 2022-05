BLJ ELEC : Histoire de la création d’un installateur de borne local

Nous avons interviewé Duplouy Aurélie, co-gérante de l’entreprise BLJ elec, pour vous.

Présentation de l’entreprise

Située à Ailly-sur-Noye dans les Hauts-de-France (80), l’entreprise naît en 2018. Son mari, électricien depuis 17 ans, souhaite entretenir une véritable relation de proximité avec ses clients. C’est pourquoi ils s’attachent, avec leur unique salarié, à conserver cette entreprise familiale.

Ce n’est pas pour autant qu’elle est dénuée de qualifications. En octobre 2021, ses installateurs sont reconnus par QUALIFELEC et IRVE pour la pose de bornes, en plus de l’électricité générale (installation neuve, remise aux normes, dépannage, domotique ).

D’où est née cette ambition ?

Avec un ami vendeur de voitures, ils se sont rendus compte qu’il n’existait pas d’entreprises locales pour proposer ces prestations aux clients. Les garages et les concessionnaires devaient alors les envoyer vers des entreprises nationales.

Problème : “les études étaient parcellaires et les habitants étaient obligés de se tourner vers BLJ elec car l’installation ne convenait pas”.

Le plaisir du travail bien fait

L’engagement de cette société, c’est de vous accompagner dans l’installation de votre borne de recharge, que vous soyez particulier ou professionnel. Des solutions sur-mesure vous sont proposées : “borne avec support en extérieur ou intérieur selon les besoins” ! Ils proposent des études personnalisées et gratuites.

Depuis le début de cette aventure électrique, ils ont posé entre 15 et 20 bornes. Le secteur tertiaire a été concerné via des boulangeries, pharmacies, cabinets médicaux, etc. Les clients sont contents et les recommandent, d’où l’importance du bouche-à-oreille pour développer leur business. Ce qu’ils mettent en avant, c’est leur prestation locale, centrée sur le client.

Quel est leur champ d’action ?

BJL elec se déplace principalement autour de Ailly-sur-Noye, “dans un secteur d’une heure à une heure et demie autour de cette commune”. Ils gèrent donc une grande partie de la Somme et une petite partie de l’Oise.

Obtenez un devis précis en moins de 10 jours ! Le devis est rédigé dans la semaine qui suit la visite. C’est une “exigence du label Hager elexium auquel tient beaucoup la société”.

Les projets à venir

Ils souhaitent eux-mêmes passer à l’électrique, notamment leurs véhicules utilitaires, tout en développant davantage la structure. En effet, même si leur commune est relativement bien pourvue (3 bornes), on peut toujours faire mieux… Ils observent notamment que le maillage en termes de points de charge se développe fortement dans leur région. Et oui, il faut bien suivre la demande !

Développer davantage leur activité de recharge

Les bornes à domicile constituent un plus pour leurs clients, ils souhaitent donc augmenter le nombre de poses. Afin de faciliter la vie de leurs clients, ils les programment pour tourner sur les heures creuses.

Ils posent des bornes de qualité, dans le milieu-haut de gamme. L’avantage ? “Il n’y a pas de problèmes dessus et le dépannage est rapide”. Si actuellement une à deux bornes sont posées tous les mois, l’objectif est de passer à 90% d’activité là-dessus. Une belle expansion en prévision !

Contact

Adresse :

Rue Louis Thuillier

80250 Ailly-sur-Noye

Téléphone :

06 84 14 69 71

E-mail :

blj.elec@orange.fr