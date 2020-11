“Le Mas c’est un lieu unique, mais c’est aussi une histoire d’amitié qui a plutôt bien tourné”.

Rendez-vous au Mas de Lafeuillade chez Max, Antoine et José.

Situé dans le quartier de la Lironde à proximité d’Antigone, du centre-ville, du Parc des expositions et de l’Arena (Zénith), ce lieu magique se constitue d’une ancienne bâtisse au cœur d’un magnifique parc classé avec son jardin à la française et ses allées plantées de buis. Racheté en 2017 par les 3 collaborateurs, l’établissement ainsi que ses employés offrent une atmosphère chaleureuse et accueillante.

L’histoire du lieu

Bâti au début du XIXe siècle, en pleine prospérité de la ville due au développement de la viticulture (commercialisation des vins favorisée par la création des lignes de chemin de fer), le mas viticole s’étendait jusqu’aux rives du Lez. Le domaine fut ensuite racheté par Jean-Baptiste Lafeuillade, célèbre chanteur lyrique, à qui il doit son nom. L’histoire raconte qu’il aimait se promener dans les vignes en chantant… Véritable source d’inspiration, ce lieu est resté magique. Sa situation unique dans la ville, à proximité du Lez, invite toujours à la rêverie et la méditation. La douceur, l’harmonie et l’élégance font écho au siècle des Lumières.

Au début des années 30, le domaine est devenu la propriété de la famille Grasset, bâtisseurs de pères en fils. Pendant huit décennies, la famille a préservé, entretenu et embelli ce joyau de verdure malgré la croissance urbaine de la ville qui peu à peu a absorbé le domaine sans jamais l’annexer. Aujourd’hui, c’est l’un des derniers vastes poumons verts au cœur du Nouveau Montpellier. Grâce à la volonté d’une famille qui a longtemps protégé cet endroit chargé de mémoire, l’art de vivre montpelliérain est ici toujours vivant.

Aujourd’hui, retrouvez le charme et l’âme d’antan en flânant dans le magnifique parc classé avec son jardin à la française et ses allées plantées de buis. Orné de sculptures d’hommes illustres, souvenirs des temps anciens, et d’œuvres contemporaines signées d’artistes majeurs français, le parc entretient avec l’art une relation privilégiée. Finalement, pour compléter cette parenthèse magique, offrez-vous un moment gourmand et raffiné en profitant de la terrasse de leur restaurant à Montpellier.

Le restaurant – une ardoise surprise

À trois, ils ont fait le choix de l’ardoise quotidienne avec aux fourneaux, José de Castro, un jeune chef parisien rencontré à Shanghai. Pas de carte donc, mais des plats qui changent tous les jours, au gré des produits. “Notre cuisine reprend les vieilles recettes de grand-mère, avec un maximum de produits bio et frais, locaux et de saison”.

Une bâtisse datant du début du XIXe siècle, la table ne serait tout simplement qu’une nouvelle adresse si elle n’était entourée d’un magnifique parc, un jardin à la française qui donne à ce restaurant un cachet bien particulier. Une identité à nulle autre pareille.

Max, un des collaborateurs, est passé par l’école hôtelière de Lausanne (d’où les tableaux du festival de Montreux omniprésents) et a mené différentes expériences à l’international, à Bangkok et à Shanghai. Grâce à leurs parcours variés, les 3 collaborateurs apportent une réelle plus valu à l’établissement.

Les chambres

Le Mas dispose de 5 chambres d’hôtes de standing, spacieuses (de 35 à 40 m²) et lumineuses, dans un cadre exceptionnel de quiétude à Montpellier, propice à la détente ou au travail.

Alliant confort, charme et esprit rétro à Montpellier, les chambres sont idéales pour prolonger votre villégiature. A 5 minutes à pied du quartier Antigone, à proximité des axes routiers menant au bord de mer, profitez d’un séjour à la fois gourmand et relaxant.

Les chambres offrent un équilibre subtil entre le passé historique du domaine et la décoration éclectique allant du mobilier des années 20 aux artistes contemporains du street art.

Evénements

Le Mas offre tous les atouts pour accueillir vos évènements professionnels et privés. Il abrite des espaces dédiés à vos réunions de travail ou familiales. Organisez votre séminaire à Montpellier dans un cadre propice à la concentration et au travail au sein de l’établissement A+Architecture se situant juste à côté (accessible par le parc ou par le parking du Mas).

Témoignage

“J’ai vraiment pris plaisir à séjourner dans cet établissement. Ici pas de stresse ni de chichi. Les propriétaires savent comment vous mettre à l’aise en alliant professionnalisme et naturel; d’ailleurs, avec Antoine, vous ne pourrez pas vous ennuyer.

Le gros plus de la chambre que j’ai occupé fut la baignoire à pattes de lion. Ce petit bijou apporte un vrai côté rétro/chic à la salle de bain.

Antoine et Max sont deux grands passionnés d’art, tout comme le père de Max copropriétaire de A+Architecture, et adorent chiner. Ce goût prononcé pour l’art fait de chaque chambre une oeuvre d’art avec son propre thème.

Rien à redire au niveau du restaurant. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet. On peut y trouver des confitures maisons, différentes sortes de pain, des oeufs cuisinés à votre gré, des jus et fruits frais ainsi que des yaourts maisons. Le petit déjeuner tout comme le menu du restaurant varie en fonction des produits disponibles. Pour ce qui en est du restaurant, il propose une cuisine de grand-mère authentique sans superflu. Des mets avec des produits de qualité, faits maisons et de saison, un pur bonheur (surtout le filet de boeuf). Que ce soit entre collègues le midi ou entre amis/famille le soir, le Mas sera rendre votre expérience unique.”

A tester, le Camembert di Bufala.

Coordonnées



281 BIS RUE FRA ANGELICO

34000 MONTPELLIER

+33(0)677182969