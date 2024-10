Lorsque l’on pense à un road trip en véhicule électrique, la Norvège apparaît immédiatement comme une destination de choix. Avec son infrastructure de recharge exemplaire et ses paysages spectaculaires, le pays des fjords attire de plus en plus de conducteurs de véhicules électriques. Dans cet article, je partage mon expérience de voyage à travers la Norvège à bord de ma Tesla Model 3, un périple qui a transformé mes préjugés sur les voyages longue distance en véhicule électrique.

Pourquoi choisir la Norvège pour un road trip en Tesla ?

La Norvège se distingue par son engagement en faveur de la mobilité électrique. Le pays dispose de l’un des réseaux de recharge les plus denses et performants au monde, avec des bornes réparties aussi bien dans les grandes villes que dans les zones plus reculées. De plus, grâce à l’utilisation massive d’énergie hydraulique, les coûts de recharge sont particulièrement bas par rapport à d’autres pays européens.

Durant mon voyage, j’ai pu parcourir des centaines de kilomètres tout en découvrant les merveilles naturelles de la Norvège, comme les célèbres fjords de l’Ouest et les routes panoramiques du cercle polaire arctique. Le tout sans jamais me soucier de l’autonomie de ma voiture.

Planifier un road trip en Tesla : Une question de logistique et de plaisir

Pour ce road trip, j’ai opté pour le modèle Tesla Model 3. Avec sa batterie offrant une autonomie confortable et sa technologie de recharge ultra-rapide, c’était le choix idéal pour affronter les longues distances et les reliefs norvégiens.

Pour bien préparer mon itinéraire, j’ai utilisé l’application Tesla qui m’a permis de localiser facilement les Superchargeurs et les stations de recharge partenaires. Voici un récapitulatif des consommations et des coûts de recharge tout au long de mon parcours :

Pays kWh rechargés Montant en € Prix moyen en €/kWh Allemagne 172 kWh 75,17 € 0,44 €/kWh Suède 82 kWh 34,15 € 0,42 €/kWh Belgique 111 kWh 38,84 € 0,35 €/kWh Danemark 145 kWh 45,85 € 0,32 €/kWh Norvège 356 kWh 111,54 € 0,31 €/kWh Pays-Bas 29 kWh 6,67 € 0,23 €/kWh Total 895 kWh 312,22 € 0,35 €/kWh

En Norvège, avec un tarif moyen de 0,31 €/kWh, la recharge est bien plus abordable que dans les pays voisins. La Norvège m’a ainsi permis d’effectuer la majorité de mes recharges à un coût inférieur à celui des autres pays traversés.

Les points forts de la Tesla Model 3 pour un road trip en Norvège

La Tesla Model 3 s’est révélée être un allié de taille pour ce road trip. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa batterie de grande capacité, j’ai pu me concentrer sur le plaisir de conduite tout en profitant d’une autonomie de plus de 500 km par charge dans les meilleures conditions.

La recharge s’est faite sans difficulté grâce aux nombreux Superchargeurs et bornes publiques disponibles. De plus, le préconditionnement de la batterie avant chaque recharge a permis de réduire le temps de charge, en particulier lors des arrêts dans les stations rapides de Tesla.

Conseil : Privilégiez les recharges sur les Superchargeurs situés près des principaux sites touristiques ou des centres urbains. Vous pourrez ainsi profiter d’un tarif réduit et optimiser vos pauses.

Mon itinéraire à travers les paysages norvégiens : Entre fjords et montagnes

Mon voyage a débuté à Oslo, avant de se poursuivre vers Bergen, une ville portuaire bordée par les fjords. J’ai ensuite pris la direction de la célèbre route des Trolls, un incontournable pour tout conducteur passionné. Les routes sinueuses et les montées abruptes ont été une belle opportunité de tester les performances de ma Model 3.

Après plusieurs jours d’exploration dans les montagnes norvégiennes, j’ai poursuivi vers le cercle polaire arctique, où les paysages enneigés et les aurores boréales ont ajouté une touche magique à mon voyage.

Des coûts de recharge maîtrisés et une consommation optimisée

Tout au long de mon périple, j’ai noté une consommation moyenne de 17 kWh/100 km, ce qui s’est avéré plutôt raisonnable compte tenu des conditions climatiques et du relief de la Norvège. Les coûts de recharge sont restés en dessous de ceux pratiqués en France ou en Allemagne, grâce à l’abondance d’énergie renouvelable.

En conclusion, ce road trip en Norvège a été une expérience enrichissante à bien des égards. Si vous êtes propriétaire d’un véhicule électrique, je vous encourage vivement à découvrir ce pays en Tesla. L’infrastructure y est parfaite, les paysages sont spectaculaires et les coûts de recharge compétitifs en font une destination de choix pour tout passionné de mobilité électrique.