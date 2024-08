La commune de Vedène, située dans la magnifique région du Vaucluse Provence Attractivité, a franchi un cap significatif en matière de durabilité et d’indépendance énergétique. En août 2024, une nouvelle centrale photovoltaïque en autoconsommation a été installée dans cette localité pittoresque, marquant une étape majeure dans la transition énergétique de Vedène.

Une Indépendance Énergétique Impressionnante pour Vedène

Cette installation photovoltaïque à Vedène produit 6,678 kWc, permettant à son propriétaire d’atteindre une indépendance énergétique de 75 %. Équipée de 15 panneaux bifaciaux bi-verre JA Solar de 445 Wc chacun et de 15 micros-onduleurs IQ8 d’Enphase Energy, cette centrale incarne l’innovation technologique solaire.

Un Retour sur Investissement Rapide et des Primes Attractives

Adopter une solution photovoltaïque à Vedène présente des avantages financiers considérables. En premier lieu, une prime d’investissement de 1 268,25 € est accordée dès la première année. De plus, la vente de l’excédent d’énergie à EDF à un tarif avantageux de 12,76 centimes d’euro par kWh génère des revenus additionnels. La garantie exceptionnelle de 25 ans offre également une tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

Grâce à cette technologie avancée, le retour sur investissement est rapide : en seulement six ans, la rentabilité est atteinte, démontrant l’efficacité des systèmes photovoltaïques modernes à Vedène.

Technologie de Pointe et Installation Fiable à Vedène

Les 15 panneaux installés utilisent une technologie bifaciale bi-verre, maximisant la captation de l’énergie solaire. Les micros-onduleurs IQ8 d’Enphase Energy assurent une conversion énergétique efficace. De plus, l’intégration avec les systèmes à vis double filetage d’Esdec France et le coffret MADEnR garantissent une installation stable et durable.

Rejoignez la Révolution Énergétique à Vedène

Vedène prend l’initiative et invite ses résidents et entreprises à suivre le mouvement vers une solution photovoltaïque moderne. Investir dans cette technologie présente des avantages économiques et contribue à un avenir plus vert.

Pourquoi Choisir une Solution Photovoltaïque à Vedène ?

Choisir une installation photovoltaïque à Vedène permet de bénéficier des dernières avancées technologiques tout en soutenant la transition énergétique. Visitez notre page sur les avantages des énergies renouvelables et découvrez comment Vedène montre l’exemple pour une transition durable.

