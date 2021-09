Tesla Owners Club : Attention, chaud devant !

Le compte Twitter Tesla Club Austria – Partenaire officiel du programme Tesla Owners Club a partagé ces deux photos :

La légende ? “Excellent travail d’équipe @TeslaCorsa. Bravo à Martin Rennhofer et Pfister Racing, Tesla Moe, Marco Hornegger, Bernd Donner, @Hamid_Raziullah, @OwnersWest et bien sûr @BenSchafferUP / @UnpluggedTesla pour avoir apporté cet événement à l’Autriche !”

Waouh… On aurait presque les larmes aux yeux de voir tant de camaraderie et de travail derrière ses photos touchantes ! Et c’est bluffant de constater à quel point Tesla est capable de séduire des gens de tous les pays. Une formule universelle, quoi de mieux pour conquérir un marché à la vitesse de la lumière ?

Ce n’est pas surprenant, venant d’une entreprise qui porte le nom du pionnier du développement du courant alternatif, et qui travaille d’arrache-pied depuis le début pour davantage prouver sa valeur à ses supporteurs, et à ses concurrents !

Un bel état d’esprit qui doit donner envie aux autres constructeurs de voiture de produire des véhicules capables de monter à des vitesses permettant des courses. Franchement, ça donne envie de suivre de près toutes ses prouesses techniques dont on ne se lasse pas.