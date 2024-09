Nous avons fait le choix de vivre en totale autonomie dans une maison située au cœur de la Dordogne, loin des réseaux de distribution d’énergie traditionnels comme EDF. Cette décision est née d’un désir de simplicité et d’indépendance, mais aussi d’un engagement envers l’environnement. Grâce aux panneaux solaires, nous avons pu réaliser ce rêve et rendre notre habitation totalement autonome en électricité.

Le contexte : une maison isolée sans raccordement au réseau

Notre maison est située à l’écart des grandes villes, au milieu des collines de Dordogne. Lors de l’achat du terrain, il n’y avait pas de raccordement possible aux réseaux électriques traditionnels sans engager des coûts exorbitants. C’est à ce moment-là que nous avons décidé de nous tourner vers une solution solaire, pour être indépendants énergétiquement.

Nous avons choisi d’installer un système solaire robuste et bien dimensionné pour subvenir à l’ensemble de nos besoins. L’installation comprend des panneaux solaires de 10 kWc, couplés à un système de batteries de stockage de 20 kWh. Cette configuration nous permet de produire suffisamment d’énergie pour alimenter tous nos appareils électriques, le chauffage, et même notre pompe à eau.

L’installation : se préparer pour une autonomie complète

Le processus d’installation a été planifié avec soin. Nous avons fait appel à un installateur spécialisé dans les systèmes solaires autonomes. Les panneaux solaires ont été installés sur le toit de notre maison, orientés plein sud pour maximiser l’exposition au soleil. Le choix s’est porté sur des panneaux monocristallins pour leur efficacité élevée et leur longévité, essentiels pour une maison totalement isolée du réseau.

L’onduleur hybride que nous avons choisi est capable de gérer à la fois la production d’électricité pour la maison et le stockage de l’excès d’énergie dans les batteries. Les batteries, d’une capacité de 20 kWh, nous permettent de stocker suffisamment d’énergie pour couvrir nos besoins pendant plusieurs jours en cas de mauvais temps ou d’ensoleillement réduit.

Vivre en autonomie : une expérience positive et enrichissante

Passer à une maison entièrement alimentée par l’énergie solaire a été une expérience incroyablement enrichissante. Voici les principaux aspects de notre quotidien en autonomie :

Production et stockage d’énergie : Notre système produit en moyenne 40 kWh d’électricité par jour en été, et environ 20 kWh en hiver. Même en période de faible ensoleillement, nous avons rarement manqué d’énergie grâce à notre capacité de stockage. La batterie de 20 kWh est suffisante pour alimenter la maison pendant au moins deux jours sans soleil, ce qui nous apporte une grande tranquillité d’esprit. Gestion de la consommation : Vivre en autonomie nous a appris à être plus conscients de notre consommation énergétique. Nous avons installé des appareils à faible consommation d’énergie, tels que des ampoules LED, des appareils électroménagers à haute efficacité énergétique, et des systèmes de chauffage basse consommation. Nous utilisons également un système de gestion de l’énergie qui nous permet de suivre en temps réel la production et la consommation d’électricité, et d’optimiser l’utilisation des appareils en fonction de l’ensoleillement. Économies sur le long terme : Même si l’investissement initial pour l’installation a été conséquent, nous n’avons plus de factures d’électricité à payer. L’absence de raccordement au réseau nous permet de réaliser des économies substantielles chaque année. En plus, la revente de notre excédent de production d’énergie est une option que nous envisageons, même si, pour l’instant, nous préférons utiliser l’excédent pour d’autres projets, comme l’alimentation d’un atelier d’artisanat à côté de la maison. Entretien et durabilité : L’entretien des panneaux solaires est minime. Un nettoyage deux fois par an est suffisant pour maintenir une efficacité optimale. Nous avons également opté pour un contrat de maintenance avec l’installateur, qui inclut une vérification annuelle du système. Avec une durée de vie de plus de 25 ans pour les panneaux et une bonne gestion de la batterie, nous sommes assurés d’une solution durable.

Les avantages techniques de notre installation

Capacité de production : Avec une capacité de 10 kWc , notre système est dimensionné pour répondre à tous nos besoins, même pendant les périodes de faible ensoleillement. En été, nous produisons suffisamment d’énergie pour couvrir nos besoins et pour stocker de l’énergie en prévision de l’hiver.

: Avec une capacité de , notre système est dimensionné pour répondre à tous nos besoins, même pendant les périodes de faible ensoleillement. En été, nous produisons suffisamment d’énergie pour couvrir nos besoins et pour stocker de l’énergie en prévision de l’hiver. Batteries à haute capacité : Les 20 kWh de stockage permettent une autonomie de deux à trois jours sans soleil. Les batteries sont équipées d’un système de gestion intelligente qui optimise leur utilisation pour prolonger leur durée de vie.

: Les de stockage permettent une autonomie de deux à trois jours sans soleil. Les batteries sont équipées d’un système de gestion intelligente qui optimise leur utilisation pour prolonger leur durée de vie. Systèmes de secours : Pour les situations exceptionnelles où la production solaire serait insuffisante sur une longue période (par exemple, lors de tempêtes hivernales prolongées), nous avons prévu un générateur d’appoint . Cependant, en deux ans d’utilisation, nous n’avons eu à l’utiliser qu’une seule fois, ce qui témoigne de la fiabilité de notre système solaire.

: Pour les situations exceptionnelles où la production solaire serait insuffisante sur une longue période (par exemple, lors de tempêtes hivernales prolongées), nous avons prévu un . Cependant, en deux ans d’utilisation, nous n’avons eu à l’utiliser qu’une seule fois, ce qui témoigne de la fiabilité de notre système solaire. Optimisation de l’utilisation : Grâce à l’application de surveillance, nous avons pu optimiser nos habitudes de consommation. Les appareils à forte consommation sont utilisés en journée lorsque la production est maximale, tandis que les appareils essentiels sont alimentés en priorité la nuit grâce à la batterie.

Conclusion

Passer à une maison totalement autonome en énergie solaire dans un environnement isolé comme celui de la Dordogne a été l’une des meilleures décisions que nous ayons prises. Non seulement nous avons gagné en indépendance énergétique, mais nous avons également adopté un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Les panneaux solaires nous permettent de vivre confortablement, en harmonie avec la nature, tout en réduisant notre impact écologique.

Si vous envisagez de rendre votre maison autonome, que ce soit pour des raisons écologiques ou par choix de vie, sachez qu’avec une bonne planification et un système bien dimensionné, c’est une expérience à la fois gratifiante et viable sur le long terme. L’indépendance énergétique n’est plus un rêve inaccessible, mais une réalité à portée de main pour ceux qui souhaitent s’engager sur la voie de l’autonomie et de la durabilité.