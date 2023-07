« Baromètre Brawo 2023 : 99,000 Emplois Disponibles dans l’Énergie Renouvelable! »

Aujourd’hui, il existe un besoin urgent de mesures précises pour évaluer les besoins en recrutement dans les métiers à impact. Avoir une analyse en temps réel du poids et de l’évolution de ces métiers sur l’emploi permet de comprendre l’état du marché du travail lié à la transformation durable.

Les métiers à impact : un pilier de notre avenir économique et environnemental

Les métiers à impact gagnent en importance en tant qu’acteurs essentiels pour notre avenir économique et environnemental. Dans cette édition, nous mettons l’accent sur la filière des énergies renouvelables et ses métiers. Voici les résultats du baromètre des offres d’emploi à Impact pour le deuxième trimestre 2023.

Les enseignements clés du baromètre

Au cours du deuxième trimestre 2023, notre baromètre a recensé 413,173 offres d’emploi dans les métiers de la transformation durable, dont 185,578 étaient toujours disponibles à la fin du mois de juin 2023. Les métiers à impact représentent 12% du total des offres. Parmi les activités qui contribuent au développement des emplois à impact, on retrouve les énergies renouvelables avec 99,149 offres, l’économie sociale et solidaire avec 86,957 offres, et l’économie circulaire avec 71,470 offres.

Les cinq métiers les plus recherchés dans ces secteurs sont les suivants : Commercial (9,453 offres), Technicien de Maintenance (8,918 offres), Chef de Projet (4,558 offres), Plombier Chauffagiste (3,232 offres), et Électricien (3,135 offres). En termes de régions, l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine se distinguent comme les trois régions les plus dynamiques en matière d’offres d’emploi à impact.

Focus sur les énergies renouvelables

Dans cette édition, nous avons choisi de mettre l’accent sur les énergies renouvelables. Pourquoi ce choix particulier ? Tout simplement parce que ce secteur connaît une croissance fulgurante et joue un rôle essentiel dans la transition vers une économie plus durable.

Afin d’approfondir notre analyse, nous avons recueilli des témoignages de professionnels du secteur. Nous les remercions pour le temps qu’ils nous ont accordé, ce qui nous a permis de conclure que les énergies renouvelables sont en plein processus de diversification énergétique, mais que le défi majeur reste de trouver les talents adaptés aux différents secteurs.

Les enseignements clés du cahier spécial EnR

Notre baromètre spécial consacré aux énergies renouvelables révèle qu’il y a 99,149 postes à pourvoir dans ce domaine au deuxième trimestre 2023, dont 45,000 étaient toujours disponibles à la fin du mois de juin 2023. Les métiers dans les énergies renouvelables représentent 24% du total des offres d’emploi à impact. Les filières qui connaissent le développement le plus important dans ce domaine sont le solaire avec 17,823 offres, la biomasse avec 7,685 offres, et l’éolien avec 6,487 offres.

Les cinq métiers les plus recherchés dans les énergies renouvelables sont : Technicien de Maintenance (4,521 offres), Commercial (4,049 offres), Ingénieur en Energie (2,814 offres), Poseur de Panneaux Photovoltaïques (1,850 offres), et Électricien.

À propos du baromètre

La collecte et le traitement des données présentées dans ce baromètre ont été réalisés avec l’appui de la solution technologique Jobfeed. Le baromètre Brawo des offres d’emploi à impact fournit aux chercheurs d’emploi des informations clés pour identifier les nouveaux métiers. Il offre également aux dirigeants d’entreprise un outil d’analyse précis pour adapter leurs stratégies de recrutement et attirer les meilleurs talents. Enfin, il permet d’aligner les politiques de l’emploi et des formations sur les besoins en compétences vertes des entreprises.

À propos de BRAWO

Brawo Impact est un service de recrutement spécialisé à 100% dans les nouveaux métiers de la transformation durable. Développé par l’agence de recrutement Brawo, Brawo Impact accompagne les entreprises dans l’identification, l’évaluation et le recrutement de talents dans les secteurs tels que les énergies renouvelables, l’économie circulaire, la performance énergétique des bâtiments, les business impacts, l’économie sociale et solidaire et la mobilité durable.