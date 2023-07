EDF : Lancement de l’Offre de Recharge Intelligente pour les Véhicules Électriques en Grand Est

Tesla-Mag : Un Acteur Engagé dans l’Électrification dans le grand Est

Tesla-Mag, reconnu pour sa couverture de l’actualité automobile électrique et en particulier de la marque Tesla, est bien plus qu’un simple média. C’est un véritable acteur engagé dans le développement de la mobilité électrique et la transition énergétique en France et dans le monde.

Tesla-Mag contribue activement à l’électrification du pays en relayant les informations, les nouveautés et les avancées technologiques liées aux véhicules électriques. Grâce à sa plateforme, le média sensibilise un large public à l’importance et aux avantages de la transition vers l’électromobilité.

En outre, Tesla-Mag soutient les initiatives visant à accroître l’adoption des véhicules électriques et à développer l’infrastructure de recharge nécessaire.

Le Partenariat Tesla-Mag : Soutien à l’Expansion des Infrastructures de Recharge

Dans le cadre de son engagement pour la mobilité durable, Tesla-Mag propose également un partenariat aux installateurs de bornes de recharge électrique. L’objectif est clair : accélérer le déploiement d’infrastructures de recharge dans tout le pays.

En devenant partenaire de Tesla-Mag, les installateurs ont l’opportunité de contribuer directement à l’expansion de l’infrastructure de recharge. Le partenariat offre une visibilité accrue et permet de bénéficier du soutien d’un acteur reconnu dans l’écosystème de la mobilité électrique.

En somme, Tesla-Mag, par ses actions et son engagement, contribue à modeler l’avenir de la mobilité, un avenir électrique, durable et respectueux de l’environnement.

Un Projet d’Envergure au Salon Industries du Futur

Le rendez-vous est donné : le 30 novembre, à l’occasion de la conférence du salon Industries du Futur à Mulhouse, la Région Grand Est et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) lanceront officiellement l’offre de Recharge Intelligente en Grand Est pour les véhicules électriques. Le projet, intitulé « Recharge Intelligente Grand Est », marquera une étape significative dans l’essor de la mobilité électrique dans la région.

La Recharge Intelligente : une Solution Innovante et Écologique

Cette offre de recharge dédiée aux collectivités et aux entreprises repose sur deux technologies clés : le smart charging, ou recharge intelligente, et le V2G (Vehicle-To-Grid).

Le smart charging permet de recharger les véhicules aux moments où l’électricité est la plus compétitive et la plus faiblement carbonée. La seconde brique, le V2G, va encore plus loin en permettant non seulement de charger les batteries des véhicules électriques, mais aussi de les décharger. Ainsi, les utilisateurs participent activement à la résilience du réseau électrique et soutiennent le développement des énergies renouvelables, tout en étant rémunérés.

Quelle que soit la technologie que vous choisissez, grâce à la Recharge Intelligente Grand Est, vous avez toujours la main sur les recharges pour répondre à vos besoins et à vos habitudes de déplacements.

Soutien de l’ADEME et de la Région Grand Est

Ce projet ambitieux est soutenu par l’ADEME et la Région Grand Est et bénéficie de l’aide Climaxion, une initiative dédiée à la transition énergétique et écologique.