Départ en vacances : Pour 35,3 % des français, préparer sa valise est un stress !

Une préparation minutieuse pour bon nombre de Français

La période estivale approche à grands pas, et avec elle, les préparatifs des vacances. Selon une récente étude menée par Nannybag, le premier réseau collaboratif de consignes à bagages, les Français attachent une grande importance à la préparation de leurs valises.

Les résultats de l’enquête révèlent que près de la moitié des répondants (47,1%) s’y prennent en plusieurs fois pour préparer leurs affaires, quelques jours avant le départ. 41,2% des personnes interrogées indiquent faire leurs valises la veille du départ, tandis que 11,8% les préparent seulement quelques heures avant de partir. En ce qui concerne le temps consacré à cette tâche, 58,8% des Français y dédient entre 1 et 3 heures, 35,3% moins d’une heure, et 5,9% plus de 3 heures.

Un sentiment partagé au moment de préparer ses affaires

La préparation des valises peut générer différentes émotions chez les Français. Pour 41,2% d’entre eux, c’est une source de joie, car cela signifie le début des vacances tant attendues. Cependant, pour 35,3% des sondés, cela engendre du stress, la peur d’oublier quelque chose étant toujours présente. 17,6% considèrent cette tâche comme une corvée, tandis que pour 5,9% des personnes interrogées, cela ne suscite aucune émotion particulière.

Des astuces pour pallier au stress de la préparation des valises

Si vous faites partie des personnes stressées à l’idée de préparer vos valises, ne vous inquiétez pas, des solutions existent pour vous simplifier la tâche. Tout d’abord, il est recommandé de dresser une liste avant de commencer à rassembler vos affaires. Cela vous permettra de vous organiser et de ne rien oublier. De plus, essayez de planifier votre tenue pour chaque jour de vacances afin d’éviter de surcharger votre valise avec des vêtements superflus.

Une autre astuce consiste à opter pour des techniques de rangement efficaces, comme le roulage des vêtements plutôt que le pliage traditionnel. Cela vous permettra de gagner de l’espace dans votre valise et d’optimiser son contenu. Enfin, n’oubliez pas de vérifier les restrictions de poids et de taille imposées par votre moyen de transport, afin d’éviter les mauvaises surprises à l’aéroport ou à la gare.

La solution des consignes à bagages

Pour faciliter votre expérience de voyage et alléger votre stress lié aux valises, des organisations telles que Nannybag proposent des solutions pratiquent et sécurisées. Il s’agit d’un réseau de consignes à bagages collaboratif, où vous pouvez confier vos valises à des « Nannies » dans des commerces et des hôtels partenaires de Nannybag. Ainsi, vous pouvez profiter de vos premières ou dernières heures de vacances sans vous soucier de vos bagages encombrants. De plus, grâce à l’application Nannybag, vous pouvez réserver une consigne à l’avance ou à la dernière minute en toute simplicité.

Préparer ses valises peut être une étape stressante pour de nombreux Français, mais avec un peu d’organisation et en utilisant les bonnes astuces, cela peut devenir une tâche plus agréable et moins anxiogène. En faisant appel à des solutions pratiques comme les consignes à bagages, vous pouvez vous libérer l’esprit et profiter pleinement de vos vacances dès le début. N’oubliez pas que l’objectif principal est de vous détendre et de passer un bon moment, alors ne laissez pas le stress des valises gâcher votre expérience de voyage.