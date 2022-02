LG Electronics abandonne son activité solaire

Le groupe sud-coréen arrête les modules photovoltaïques

LG Electronics a annoncé aujourd’hui sa décision de ne plus poursuivre son activité de modules photovoltaïques. Une décision qui a été approuvée hier par le conseil d’administration.

Le groupe sud-coréen la justifie par les incertitudes qui planent sur ce marché, en particulier l’évolution des prix des modules et le renchérissement des cours des matières premières. Et on ne peut que les comprendre ! En effet, qui sait jusqu’où cela peut aller ?

LG Electronics n’abandonne pas pour autant les batteries électriques

LG Electronics n’abandonne pas pour autant la commercialisation d’autres technologies de la transition énergétique, comme les batteries électriques.

C’est plutôt une bonne nouvelle car les constructeurs automobiles comptent sur leur expertise et leur fiabilité pour continuer à pourvoir leurs voitures de batteries.

Production jusqu’à juin

Les usines ne ferment pas immédiatement. La production de panneaux solaires de marque LG se poursuivra jusqu’au mois de juin. Les commandes seront donc honorées mais gare à ceux qui n’ont pas saisi le coche car il sera désormais trop tard !

En 2020, LG Electronics était leader des batteries

Près de 140 GWh de batteries ont été affectés au secteur de la mobilité électrique et hybride en 2020. Leader du marché, le Sud-Coréen LG Chem représente à lui seul près de 40 GWh de capacité.

Si la Tesla Model 3 a été la voiture électrique la plus vendue au monde en 2020, ce n’est pas son fournisseur historique Panasonic qui occupe la première place. Filiale batteries du géant sud-coréen, LG prend la tête du marché.

Totalisant près de 40 GWh de capacité, dont une grosse partie destinée à l’Europe, le fournisseur profite d’un panel très large de clients. Volkswagen, Renault, Ford, Tesla ou encore Mercedes font appel à ses services.