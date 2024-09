BMW a annoncé un rappel majeur concernant son modèle électrique i4 de l’année 2024, spécifiquement pour la version Gran Coupé. Ce rappel fait suite à une alerte émise par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) portant sur une potentielle fissure dans la poutre longitudinale arrière gauche du châssis. Selon BMW, cette fissure pourrait altérer l’intégrité structurelle du véhicule et augmenter le risque d’incendie.

Le Problème en Détail

La poutre, qui n’aurait pas été fabriquée selon les spécifications par le fournisseur, présente des fissures aux abords de la bride de rivet soutenant le passage de roue arrière. Cela pourrait non seulement compromettre la structure du châssis, mais aussi causer des dommages à la batterie haute tension et à la zone de la deuxième rangée de sièges en cas de collision, augmentant ainsi le risque de blessures et d’incendie.

Portée du Rappel

Seuls les modèles BMW i4 de l’année 2024 sont concernés par ce rappel. Environ 1 150 véhicules spécifiques aux États-Unis, dont les modèles i4 eDrive40, i4 xDrive40 et i4 M50, sont touchés. BMW a assuré que le composant défectueux serait remplacé gratuitement par les concessionnaires. L’entreprise a également confirmé qu’aucune réclamation au titre de la garantie, ni aucune plainte de client ou rapport de terrain, n’avait été enregistré concernant ce problème, et aucun accident ou blessure n’a été reporté.

Historique des BMW i4

Les véhicules concernés ont été produits entre le 7 mars et le 27 avril 2024. Le modèle i4 a été le véhicule électrique le plus vendu de BMW au deuxième trimestre de cette année, avec plus de 7 000 unités vendues principalement en Amérique du Nord.

Un Rappel Supplémentaire

Il est important de noter qu’un autre rappel avait déjà été annoncé en février pour seulement quatre véhicules vendus aux États-Unis, dû à des soudures insuffisantes dans les modules de batterie pouvant entraîner une surchauffe. Là aussi, BMW propose un remplacement gratuit des modules.

BMW a renouvelé son engagement en matière de sécurité et de satisfaction client en traitant proactivement ces problèmes, visant à préserver la confiance de ses clients dans ses véhicules électriques.