Une photo incroyable d’un Supercharger « Home-made »

Pourquoi attendre quand on peut accomplir les choses directement soi-même ? C’est ce qu’a décidé de faire un internaute repéré par la rédaction de Tesla Magazine. On vous emmène voir ce fan astucieux de Tesla qui a toute notre admiration.

Cet allemand a créé de lui-même sans doute le 1er Superchargeur fait maison de l’histoire ! Ou du moins de son pays… Et ça a l’air de marcher puisqu’on le voit recharger son véhicule électrique en toute tranquillité.

Le chargeur lui-même est plutôt bien réalisé, avec quelques boulons pas franchement esthétique mais les couleurs sont respectées, ainsi que le sigle de la marque. Carton plein !

Autre anecdote Tesla : Installer soi-même son réseau personnel de Superchargers, cet homme l’a fait !

Andrew Zong, PDG d’une entreprise chinoise de pompes à chaleur, a acheté 20 stations de recharge ultra-rapide à Tesla Motors pour installer lui-même son propre réseau de bornes. Propriétaire d’une Model S à Pékin, Andrew s’est vite rendu compte que les 2 100 km séparant la capitale de la région de Canton allaient lui être difficiles à parcourir sans le réseau adéquat…

Il a donc décidé de créer son réseau de supercharger et a commandé 20 bornes auprès de Tesla ! Une fois ses bornes livrées, il a sollicité l’aide de volontaires par le biais des réseaux sociaux chinois pour l’installation de son réseau fait sur mesure. Et voilà le travail : un utilisateur satisfait, et un réseau de plus pour Tesla, sans bouger le petit doigt !