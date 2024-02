Vivre à Grenoble avec une BMW i4 équivaut à embrasser pleinement l’électromobilité. Le passage à cette berline élégante était une décision mûrement réfléchie pour notre famille, en quête d’espace supplémentaire et d’efficacité énergétique, surtout avec l’arrivée de notre premier enfant. La BMW i4, avec sa version eDrive35, semblait cocher toutes les cases : autonomie généreuse, espace, et un certain plaisir de conduite qui n’est pas pour me déplaire.

L’Expérience Ionity : Au-delà des Attentes

Ma routine de recharge avec la BMW i4 s’est avérée aussi pratique qu’économique, grâce à Ionity. Habitué à payer environ 15€ pour une recharge complète en ville, j’ai été agréablement surpris de constater que ce tarif restait constant, même pour des recharges sur autoroute lors de déplacements plus conséquents.

Cette économie est particulièrement frappante lorsque je compare avec le coût de l’essence pour un véhicule thermique équivalent. Non seulement je bénéficie d’une réduction significative des coûts de « carburant », mais je profite également d’une réduction de l’empreinte carbone de notre famille, un aspect important pour nous.

Économies Réelles

L’économie réalisée en optant pour une recharge sur Ionity avec ma BMW i4 est remarquable. Pour 15€, je bénéficie d’une autonomie de 400 à 500 km (selon les conditions de conduite et le climat), ce qui couvre largement tous mes besoins hebdomadaires en déplacements urbains et périurbains. Cette économie, comparée à ce que j’aurais dépensé en essence pour le même nombre de kilomètres, est non négligeable.

Pourquoi Ionity ?

Choisir Ionity comme réseau de recharge principal pour ma BMW i4 a été une décision naturelle. Non seulement en raison de la simplicité d’utilisation et de l’accessibilité de leur application, mais aussi pour le coût attractif de la recharge. À Grenoble et lors de nos excursions, trouver une station Ionity a toujours été aisé, rendant chaque déplacement serein et économique.

Conclusion

Ma BMW i4 et les stations Ionity m’ont définitivement convaincu de l’efficacité et de l’économie de l’électromobilité. Ce n’est pas juste pour les déplacements en ville ; même pour les voyages plus longs, le coût reste remarquablement bas. Choisir une voiture électrique comme la BMW i4 était un pas vers un futur plus durable pour notre famille, et avec des coûts de recharge aussi avantageux, je suis persuadé que notre mobilité restera électrique pour longtemps.