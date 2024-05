Le marché des véhicules électriques se montre de plus en plus compétitif, proposant aux consommateurs une panoplie de modèles qui allient haute technologie, performances impressionnantes et respect de l’environnement. Parmi les modèles les plus convoités, la Tesla Model 3 Performance (M3P) et la BMW i4 M50 se démarquent. Voici une analyse comparative détaillée de ces deux véhicules pour aider les acheteurs français à faire un choix éclairé.

Tableau comparatif Tesla Model 3 perf vs BMW i4 M50

Caractéristique Tesla Model 3 Performance BMW i4 M50 Type de véhicule Véhicule électrique (EV) Véhicule électrique (EV) Puissance 510 chevaux (hp) 536 chevaux (hp) Couple 741 Newton-mètres (Nm) 794 Newton-mètres (Nm) Transmission Intégrale (AWD) Intégrale (AWD) Autonomie 476 km 433 km Accélération (0-96 km/h) 2,9 secondes 3,7 secondes Vitesse maximale 262 km/h 209 km/h Pneus avant 235/35 R20 245/40 R19 Pneus arrière 275/30 R20 255/40 R19 Poids 1839 kg 2275 kg Capacité de chargement 648 litres 470 litres Suspension Adaptive Adaptive Prix (environ, en €) 50,500 € 68,700 €

Puissance et couple

Tesla Model 3 Performance : Dotée d’un moteur de 510 chevaux (hp), la M3P offre un couple de 741 Newton-mètres (Nm).

: Dotée d’un moteur de 510 chevaux (hp), la M3P offre un couple de 741 Newton-mètres (Nm). BMW i4 M50 : Avec 536 chevaux, la i4 M50 affiche un couple légèrement supérieur de 794 Nm.

Transmission et performances

Les deux voitures bénéficient d’une transmission intégrale (AWD), ce qui améliore leur adhérence et performance sur divers types de routes. Sur le plan de l’accélération, la Tesla M3P passe de 0 à 96 km/h en 2,9 secondes, tandis que la BMW i4 M50 réalise cette performance en 3,7 secondes.

Autonomie et vitesse maximale

Autonomie : La Tesla M3P propose une meilleure autonomie de 476 km, contre 433 km pour la BMW.

: La Tesla M3P propose une meilleure autonomie de 476 km, contre 433 km pour la BMW. Vitesse maximale : La Tesla atteint aussi une vitesse supérieure avec 262 km/h, comparée à 209 km/h pour la BMW.

Taille des pneus

Tesla Model 3 Performance : Pneus avant 235/35 R20 et pneus arrière 275/30 R20.

: Pneus avant 235/35 R20 et pneus arrière 275/30 R20. BMW i4 M50 : Pneus avant 245/40 R19 et pneus arrière 255/40 R19, un peu plus larges que ceux de la Tesla.

Poids et capacité de chargement

Poids : La Tesla est nettement plus légère avec 1839 kg, comparée aux 2275 kg de la BMW.

: La Tesla est nettement plus légère avec 1839 kg, comparée aux 2275 kg de la BMW. Capacité de chargement : La Tesla offre également plus d’espace avec 648 litres contre 470 litres pour la BMW.

Suspension

Les deux modèles disposent de suspensions adaptatives, garantissant une conduite confortable et réactive adaptée aux conditions de route.

Prix (en euros pour le marché français)

Tesla Model 3 Performance : Environ 50,500 €, basé sur le taux de change actuel.

: Environ 50,500 €, basé sur le taux de change actuel. BMW i4 M50 : Environ 68,700 €.

Conclusion

La Tesla Model 3 Performance et la BMW i4 M50 offrent des spécifications attrayantes pour les amateurs de véhicules électriques de luxe. La Tesla se distingue par une meilleure autonomie, une accélération plus rapide et un prix plus attractif, la rendant idéale pour ceux qui recherchent à allier performance et rapport qualité-prix. La BMW, avec son couple supérieur, séduira ceux qui privilégient la puissance brute et le prestige d’une marque renommée dans l’ingénierie automobile de luxe.