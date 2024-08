Acheter une Tesla est un rêve pour beaucoup, mais le faire à un prix réduit et en la recevant rapidement est encore mieux ! Heureusement, Tesla offre régulièrement des promotions sur des véhicules disponibles immédiatement. Que vous soyez à la recherche d’une voiture neuve ou d’occasion, voici comment tirer parti de ces offres pour acheter votre Tesla au meilleur prix.

Tesla propose un inventaire spécial où vous pouvez acheter des véhicules neufs ou d’occasion prêts à être livrés. Pour y accéder, vous pouvez consulter deux sections distinctes sur le site de Tesla :

Cependant, avant de vous précipiter sur une offre, prenez le temps de suivre ces quelques conseils pour vous assurer de faire le meilleur choix.

Les 5 points à vérifier avant d’acheter

1. Vérifiez si le véhicule est neuf ou de démonstration

Certains véhicules proposés à la vente peuvent être des voitures de démonstration, c’est-à-dire des véhicules utilisés par Tesla pour des essais ou pour exposition. Bien qu’ils soient souvent en excellent état, ils peuvent avoir un certain nombre de kilomètres au compteur. Assurez-vous de bien comprendre la nature du véhicule avant de finaliser votre achat.

2. Vérifiez le nombre de kilomètres au compteur

Les véhicules de démonstration ou d’occasion auront un certain nombre de kilomètres au compteur. Plus ce chiffre est élevé, plus le prix devrait être bas. Vérifiez attentivement cette information pour évaluer si le prix est justifié.

3. Regardez la liste des options

Chaque Tesla peut être configurée avec un ensemble d’options spécifiques (comme l’Autopilot amélioré ou la conduite entièrement autonome). Assurez-vous de vérifier quelles options sont incluses dans le prix affiché. Si certaines options ne vous intéressent pas, vous pourriez demander à les retirer, ce qui pourrait réduire encore le prix.

4. Regardez sa localisation

La localisation du véhicule peut affecter les coûts de livraison ou le temps nécessaire pour le récupérer. Il est essentiel de tenir compte de cet aspect, surtout si vous souhaitez une livraison rapide ou si vous devez parcourir une longue distance pour récupérer la voiture.

5. Comparez avec le prix neuf

Enfin, comparez toujours le prix de la voiture avec celui d’un modèle neuf configuré de manière similaire. Tesla propose souvent des informations supplémentaires (via un petit « i » sur le site) qui vous permettent de voir combien vous économisez par rapport à un modèle neuf.

Exemple de réduction sur des Model 3 Propulsion

Il n’est pas rare de voir des Model 3 Propulsion affichées avec des réductions pouvant aller jusqu’à 8000 €, en plus du bonus écologique si éligible. Parfois, ces modèles sont équipés de l’Autopilot amélioré (EAP) ou de la conduite autonome complète (FSD). Si ces options ne vous sont pas nécessaires, vous pouvez demander leur retrait pour faire baisser encore le prix, et parfois, cela peut même rendre le véhicule éligible au bonus écologique.

Vous souhaitez acheter votre Tesla en Leasing ?

Bon achat !

En suivant ces conseils, vous serez bien préparé pour profiter des meilleures offres et réaliser un achat intelligent de votre prochaine Tesla. Bonne chance dans votre recherche, et n’oubliez pas de bien vérifier toutes les informations avant de finaliser votre achat.