Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas, et avec eux viennent de nombreuses restrictions de circulation. Si vous êtes propriétaire d’une Tesla, voici un guide pour naviguer dans les nouvelles règles de circulation en vigueur du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre 2024.

Zones interdites à la circulation par la préfecture de Paris

La circulation sera interdite aux abords des sites de compétition. Cette mesure concerne 25 sites différents, dont 13 sont situés à Paris et les 12 autres dans les départements voisins. Les quartiers suivants pourront être concernés :

Arena de la Chapelle

Arena Bercy

Arena Paris Sud (Porte de Versailles)

Champs-de-Mars

Concorde

Grand-Palais

Invalides

Parc des Princes

Pont Alexandre III

Roland-Garros

Tour Eiffel (stade)

Trocadéro

Hors de Paris, les sites incluent :

Colombes (Stade Yves-du-Manoir)

Le Bourget (site d’escalade)

Nanterre (Paris La Défense Arena)

Saint-Denis (Stade de France et centre aquatique)

Saint-Quentin-en-Yvelines (Colline d’Élancourt, stade BMX, vélodrome, golf national)

Vaires-sur-Marne (stade nautique)

Versailles (château de Versailles)

Villepinte (Arena Paris Nord)

Pour les informations détaillées, consultez les cartes éditées par le gouvernement, avec quatre périmètres de sécurité : zone grise, zone noire, zone rouge et zone bleue. Les conditions d’accès varient selon les zones et les moyens de transport.

Voies olympiques réservées

En plus des zones interdites à la circulation, plusieurs axes routiers auront une voie dédiée aux véhicules officiels. Ces voies olympiques seront actives du 15 juillet au 3 août et du 22 août au 11 septembre. Les axes concernés incluent :

A1 (entre Paris et Villepinte)

A4 + Francilienne (entre Paris et Torcy)

A13 + A12 (entre Paris et Saint-Quentin-en-Yvelines)

Périphérique parisien

Boulevard circulaire de la Défense

Ces voies pourront être utilisées par les services d’urgence, mais aussi par les taxis et les transports en commun. À terme, elles devraient devenir des voies dédiées au covoiturage aux heures de pointe.

Nouveaux panneaux et radars de surveillance

Pour signaler ces voies dédiées, de nouveaux panneaux seront installés et des radars automatiques vérifieront l’accès. Ces radars utilisés le système LAPI pour lire les plaques d’immatriculation et vérifier les accréditations, et surveilleront également le nombre d’occupants dans les véhicules lorsque ces voies deviendront des voies de covoiturage. Toute infraction pourra entraîner une amende de 135 euros.

QR code et application de mobilité

Le gouvernement introduira également un système de QR code pour les résidents et les travailleurs ayant besoin d’accéder aux zones restreintes. La demande de QR code pourra être faite sur un site dédié à partir du 10 mai. De plus, une application nommée JOPtimiz, comme un GPS spécialement conçu pour les Jeux Olympiques, sera lancée pour aider les utilisateurs à naviguer.

Recommandations pour les propriétaires de Tesla

Pour éviter des désagréments, voici quelques conseils :

Planifiez vos trajets à l’avance : Utilisez les cartes et les outils mis à disposition pour naviguer efficacement.

Utilisez les cartes et les outils mis à disposition pour naviguer efficacement. Anticipez les demandes d’accès : Si vous êtes un professionnel, faites vos demandes d’accréditation le plus tôt possible.

Si vous êtes un professionnel, faites vos demandes d’accréditation le plus tôt possible. Utilisez les performances de votre Tesla : Grâce à l’autopilot, profitez d’une conduite plus sereine et attentive dans ces conditions de circulation inhabituelles.

Grâce à l’autopilot, profitez d’une conduite plus sereine et attentive dans ces conditions de circulation inhabituelles. Informez-vous en continu : Gardez un œil sur les mises à jour de la situation via les sources officielles et l’application JOPtimiz.

En étant bien informé et préparé, les propriétaires de Tesla peuvent naviguer efficacement et en toute sécurité pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.