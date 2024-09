Cet incident s’est déroulé tôt ce matin, lorsque le système de conduite entièrement autonome (FSD) de Tesla, version 12.5.2, a sauvé la vie d’une mère et de son faon. Le véhicule Tesla a réussi à s’arrêter complètement pour éviter de heurter les deux animaux, démontrant une fois de plus l’efficacité des capteurs avancés et des algorithmes de décision de l’entreprise.

NEWS: Tesla has introduced a new "Hands Free Frunk" feature for certain models.

"Open your frunk even when your hands are full. Stand still in front of your frunk with Phone Key unobstructed, listen for the chimes, and the frunk opens on its own."

