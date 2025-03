Le Tesla Model Y Juniper, dernière évolution du SUV électrique le plus vendu au monde, est enfin disponible pour un essai routier. Lancée en 2025, cette version revisitée apporte des améliorations significatives en termes de design, de confort et de performance, tout en conservant l’essence qui a fait le succès de son prédécesseur.

Après avoir eu l’opportunité de prendre le volant de ce modèle tant attendu, voici un compte-rendu détaillé de cette expérience sur route.

Un design extérieur modernisé

Dès le premier regard, le Model Y Juniper se distingue par son allure plus affirmée. Tesla a opté pour une refonte esthétique inspirée des lignes épurées du Cybertruck et du Model 3 Highland. À l’avant, une barre lumineuse LED s’étend sur toute la largeur, offrant une signature visuelle audacieuse et une meilleure visibilité nocturne.

À l’arrière, un bandeau lumineux relie les feux, conférant au véhicule une allure sophistiquée et futuriste. Les nouvelles jantes, plus aérodynamiques, contribuent non seulement à l’esthétique, mais aussi à une efficacité énergétique optimisée.

Bien que la silhouette générale reste fidèle à celle du Model Y original, ces ajustements subtils modernisent l’ensemble sans le dénaturer. Le Juniper conserve son profil de SUV compact avec une chute de toit élégante, mais il gagne en présence sur la route grâce à ces détails soignés.

Un intérieur repensé pour le confort

Here is the new refreshed Model Y interior. It looks awesome! pic.twitter.com/6MQA64kz8h — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 10, 2025

À l’intérieur, le Model Y Juniper marque une nette progression par rapport à son prédécesseur.

L’habitacle, désormais équipé de matériaux de meilleure qualité, respire la modernité et le raffinement. Les sièges, à la fois chauffants et ventilés, offrent un confort appréciable, même sur de longues distances. La réduction du bruit de roulement, grâce à l’utilisation de vitres acoustiques et d’une isolation renforcée, transforme l’expérience à bord en un véritable cocon silencieux. Lors de l’essai, il était possible de converser à voix basse sans être gêné par les bruits extérieurs, même à des vitesses dépassant les 70 km/h.

L’écran central de 15 pouces reste le cœur de l’interface, avec une réactivité exemplaire et une ergonomie intuitive. Une nouveauté bienvenue est l’ajout d’un écran tactile de 8 pouces à l’arrière, permettant aux passagers de régler la climatisation ou de se divertir. Si sa position basse limite son usage pour regarder des vidéos, il ajoute une touche de praticité. Tesla a également conservé la tige de clignotant traditionnelle, une décision saluée après les critiques sur son absence dans le Model 3 Highland.

Performances et tenue de route

Sur la route, le Model Y Juniper impressionne par sa polyvalence. Disponible en plusieurs versions – Propulsion, Grande Autonomie Propulsion et Grande Autonomie Transmission Intégrale – nous avons testé la variante Long Range AWD.

Avec une accélération de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, la puissance est au rendez-vous, fidèle à la réputation de Tesla. Cependant, ce qui frappe davantage, c’est l’amélioration de la suspension. Plus souple et mieux calibrée, elle absorbe les imperfections de la chaussée avec une aisance inattendue, rendant le Juniper bien plus confortable que l’ancien modèle, souvent critiqué pour sa fermeté.

La direction, précise et réactive, offre un bon retour d’information, tandis que le centre de gravité bas, typique des véhicules électriques Tesla, garantit une stabilité remarquable dans les virages.

L’autonomie annoncée de 515 km (WLTP) pour cette version semble réaliste, bien que notre essai, limité à une heure, n’ait pas permis de la vérifier pleinement. Les optimisations aérodynamiques et la réduction de la consommation énergétique (estimée à moins de 14 kWh/100 km en conditions optimales) promettent une efficacité accrue.

Technologie et innovations

Le Model Y Juniper intègre les dernières avancées technologiques de Tesla. Le système Full Self-Driving (Supervised), inclus de série dans la Launch Series, permet une conduite semi-autonome surveillée. Lors de l’essai, il a démontré une gestion fluide des changements de voie et une adaptation aux conditions de circulation, bien que la supervision humaine reste indispensable. Les huit caméras, dont une nouvelle caméra frontale, renforcent la précision du système.

Le coffre, désormais doté d’une ouverture mains-libres, s’ouvre sur un espace de 76 pieds cubes (avec les sièges rabattus), surpassant de loin les capacités de la Model 3. Un compartiment avant (frunk) redessiné offre également un espace supplémentaire pratique.

Verdict

Le Tesla Model Y Juniper est une évolution réussie qui corrige les principaux défauts de son prédécesseur tout en renforçant ses atouts. Plus silencieux, plus confortable et esthétiquement plus abouti, il s’impose comme une référence dans le segment des SUV électriques compacts. Si la concurrence, portée par des marques comme Hyundai, Kia ou BYD, se fait de plus en plus pressante, ce Juniper prouve que Tesla reste un acteur incontournable.

Pour les amateurs de performances électriques et de technologie de pointe, cet essai routier confirme que le Model Y Juniper mérite son statut de best-seller mondial. Les premières livraisons en Europe et en Amérique du Nord, prévues pour mai 2025, devraient conforter sa domination. Reste à voir si son prix, débutant à environ 60 000 € pour la Launch Series, saura séduire un public toujours plus exigeant. Une chose est sûre : sur la route, il ne laisse personne indifférent.