Un propriétaire ayant accusé Tesla de défaillance admet avoir menti

Tesla a fait face à un certain nombre d’allégations de défaillance des freins au cours des deux dernières années en Chine, bien qu’aucune preuve n’ait été apportée. L’un des cas les plus connus est celui d’un propriétaire de voiture à Wenzhou, dans la province du Zhejiang.

Cependant, plus d’un an après l’accident, le propriétaire s’est excusé et a admis qu’il avait fabriqué de fausses informations.

Un utilisateur de Weibo qui s’est identifié comme le propriétaire de Wenzhou dans son profil a publié aujourd’hui une déclaration dans laquelle il admet avoir inventé ses propres déclarations pour discréditer Tesla et présente ses excuses au fabricant de véhicules électriques (VE).

Pour rappel, l’accident s’est produit le 12 août 2020, lorsque le Model 3 conduit par le propriétaire, M. Chen, aurait perdu le contrôle et percuté une douzaine de voitures avant de s’arrêter.

Traduction de la déclaration du propriétaire

« Après l’accident, j’étais bouleversé même si je savais que j’avais appuyé sur la pédale d’accélérateur au lieu du frein », indique la déclaration publiée lundi.

« J’insulte et diffame Tesla Inc. et les voitures Tesla depuis la mi-août 2020, en continuant à fabriquer du contenu sur Douyin, Weibo, des interviews à la radio et à la télévision sur l’auto-accélération et la défaillance des freins de Tesla, et sur la façon de valoriser la vie et de rester à l’écart de Tesla. »

En 2020, immédiatement après l’accident, le propriétaire a admis qu’il avait lui-même appuyé sur la pédale d’accélérateur et n’avait pas actionné les freins, mais il a ensuite commencé à prétendre le contraire. En octobre 2020, les résultats de l’examen de la voiture ont montré qu’avant la collision, la pédale de frein de la voiture était dans un état où elle n’était pas enfoncée. Le 27 octobre 2020, la police de la circulation a déterminé que le propriétaire de la voiture devait porter l’entière responsabilité de l’accident. En mai 2021, un rapport d’enquête publié par la société d’ingénierie automobile de Wenzhou a révélé que les données confirmaient que le propriétaire avait appuyé par erreur sur la pédale d’accélérateur au lieu de la pédale de frein. En octobre 2021, un tribunal local de Wenzhou a rendu un verdict indiquant que le propriétaire était reconnu coupable d’avoir porté atteinte à la réputation de Tesla et qu’il devait présenter des excuses à Tesla à Douyin et payer des dommages et intérêts de 50 000 RMB (7 750 $).

« L’affaire est entrée en vigueur en mars de cette année après le premier et le deuxième procès. Le verdict a conclu que j’ai porté atteinte à la réputation de Tesla et que je dois présenter des excuses à Tesla et payer des dommages financiers », indique le communiqué.

Source: Tesmanian & Cnevpost