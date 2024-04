Elon Musk dément la fake news de Reuters sur l’arrêt du programme Model 2

La Tesla Model 2 / Model Q fait l’objet de toutes les spéculations depuis quatre ans. En effet, après le grand succès de la Tesla Model 3, le marché attend un véhicule électrique encore moins chère sous les 20 000€. Aujourd’hui Reuters a indiqué que le programme avait été arrêté, Elon Musk a immédiatement démenti cette fake News. Voici le résumé des faits.

Le monde de l’automobile et de la technologie a été secoué récemment par une publication de Reuters, prétendant que Tesla avait annulé le développement de sa voiture destinée au grand marché, la Model 2, dont le prix serait de 25 000 dollars. Cette annonce, basée sur des sources anonymes, a rapidement capté l’attention du public et des investisseurs, générant une vague de spéculations et d’incertitudes autour de l’avenir de Tesla et de ses ambitions pour rendre la mobilité électrique accessible à tous.

Cependant, Elon Musk, le PDG de Tesla, n’a pas tardé à réagir, qualifiant le rapport de Reuters de mensonger. Sa réponse rapide sur les réseaux sociaux a été sans équivoque, réfutant non seulement l’exactitude de l’article de Reuters, mais également critiquant la crédibilité du média, qu’il a décrit en déclin. Cette confrontation met en lumière non seulement les défis de communication auxquels les grandes entreprises technologiques sont confrontées, mais aussi le rôle des médias dans la diffusion d’informations précises.

Reuters is lying (again) — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Le Contexte de la Controverse

Selon Reuters, Tesla aurait décidé d’abandonner le développement de son véhicule abordable, codé NV91 et H422, pour se concentrer sur les robotaxis autonomes utilisant la même plateforme. Cette affirmation suggère une réorientation significative des priorités de Tesla, éloignant l’entreprise de son objectif de démocratiser l’accès aux véhicules électriques.

Elon Musk a rapidement répondu par une série de tweets, accusant Reuters de propager des mensonges et soulignant la solidité des plans de Tesla concernant la plateforme de véhicule à 25 000 dollars. En utilisant l’émoji des yeux latéraux, Musk a réagi aux spéculations d’un suiveur de Tesla, Sawyer Merritt, qui théorisait que la voiture à bas coût de Tesla et le robotaxi étaient prévus pour être basés sur la même plateforme, mais avec des différences mineures, comme la présence d’un volant dans la version à 25 000 dollars.

Entre Robotaxis et Voiture Abordable : Une Stratégie Commune ?

La discussion autour de la stratégie de Tesla révèle une nuance importante dans la planification de ses produits. La version la plus récente du logiciel de conduite autonome de Tesla, le Full Self-Driving (FSD) 12.3.3, a démontré des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs. Cette avancée pourrait indiquer que Tesla voit un avenir où les robotaxis et les voitures abordables coexistent, partageant une plateforme commune mais étant différenciés par leur configuration et leurs fonctionnalités.

Le modèle de robotaxi, en particulier, pourrait bénéficier grandement de ces améliorations technologiques, offrant une vision futuriste où la mobilité est non seulement électrique mais également autonome. Cette orientation vers une technologie de conduite autonome plus avancée ne signifie pas nécessairement l’abandon des projets visant à produire des véhicules plus abordables. Au contraire, elle pourrait représenter une stratégie diversifiée visant à maximiser l’impact de Tesla sur le marché automobile et sur la société en général.

Conclusion

La réfutation par Elon Musk des affirmations de Reuters met en évidence les tensions entre les entreprises technologiques et les médias, ainsi que l’importance de communiquer directement avec le public. Alors que Tesla continue d’innover et de repousser les limites de la technologie automobile, la clarification de ses objectifs et de ses plans reste cruciale pour maintenir la confiance et l’enthousiasme de ses clients et investisseurs.

Cette controverse souligne également l’importance pour les consommateurs et les observateurs du secteur de chercher des informations précises et de se méfier des rapports non vérifiés. L’avenir de Tesla, avec son engagement envers la démocratisation de la voiture électrique et le développement de la technologie de conduite autonome, reste un sujet de discussion passionnant et crucial pour l’avenir de la mobilité.