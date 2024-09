Tesla continue d’innover avec le développement de son Full Self-Driving (FSD) Supervisé, prévu pour être lancé en Europe et en Chine au premier trimestre 2025. Le FSD Supervisé promet d’apporter des avancées majeures en matière de conduite autonome, tout en respectant les régulations locales strictes. Cet article offre une vue d’ensemble sur l’évolution réglementaire et les innovations technologiques qui entourent ce lancement tant attendu, ainsi que les répercussions pour les conducteurs européens.

Le contexte réglementaire : GRVA et son impact sur le FSD

L’un des acteurs clés dans l’évolution des systèmes de conduite autonome en Europe est la GRVA (Groupe de travail sur les Véhicules Automatisés et Connectés), sous la supervision de l’UNECE (Commission économique pour l’Europe des Nations Unies). Ce groupe de travail élabore des normes pour les véhicules autonomes, et ces régulations seront essentielles pour l’introduction du FSD Supervisé.

Les discussions autour des systèmes d’assistance à la conduite supervisée (DCAS) ont joué un rôle central dans ces évolutions. En effet, Tesla devra se conformer aux régulations en cours, comme la norme UN Reg. No. 171, qui définit les bases des systèmes autonomes et semi-autonomes en Europe.

La GRVA a également introduit des directives sur les SILC (Systèmes d’Initiative de Manoeuvre), qui permettront aux véhicules d’effectuer des manœuvres autonomes comme les changements de voie sans confirmation du conducteur, une fonctionnalité clé pour le FSD Supervisé de Tesla.

La fin des « Hands-On Request » (HOR) : une nouvelle étape pour Tesla

Un autre aspect crucial de ces régulations concerne les HOR (sollicitations pour garder les mains sur le volant). L’objectif est de limiter ou de supprimer l’alerte fréquente qui rappelle au conducteur de garder les mains sur le volant, une fonctionnalité souvent perçue comme restrictive. Tesla, avec son système de surveillance avancée Eye-on-Request, pourrait être en mesure d’obtenir une exemption pour certaines conditions, notamment sur autoroute.

Cela représente une avancée majeure pour la conduite semi-autonome en Europe. L’intégration de HOR modifiées permettrait aux conducteurs de profiter d’une expérience plus fluide tout en maintenant la sécurité.

Qu’est-ce que cela signifie pour les conducteurs européens ?

Avec un lancement prévu pour le début de l’année 2025, le FSD Supervisé en Europe apportera des fonctionnalités avancées telles que :

Manœuvres autonomes sans intervention du conducteur (changements de voie, fusions, etc.).

sans intervention du conducteur (changements de voie, fusions, etc.). Suppression ou réduction des HOR dans certaines conditions.

dans certaines conditions. Une transparence accrue des systèmes pour montrer clairement les intentions de la voiture.

Des mises à jour régulières qui amélioreront progressivement les capacités autonomes du système.

Les conducteurs européens pourront ainsi bénéficier d’une expérience de conduite autonome plus avancée qu’avec le système Autopilot actuel, tout en respectant les cadres réglementaires stricts en Europe.

Les prochaines étapes : vers une autonomie complète ?

Le développement du FSD Supervisé est un pas important vers l’autonomie totale, mais cela ne marque pas la fin du voyage pour Tesla. Les prochaines sessions de la GRVA, prévues pour septembre 2025, discuteront de la possibilité de voir des systèmes non supervisés sur les routes européennes d’ici à 2027. Ce passage à une conduite totalement autonome, sans nécessité d’intervention humaine, pourrait révolutionner la mobilité.

En attendant, l’introduction du FSD Supervisé marque une avancée significative dans le domaine de la conduite assistée, tout en restant en phase avec les évolutions réglementaires.

Conclusion

L’arrivée du FSD Supervisé en Europe en 2025 promet d’apporter des améliorations substantielles en termes d’autonomie et de confort pour les conducteurs de Tesla. Grâce à des avancées réglementaires comme celles de la GRVA et à l’innovation continue de Tesla, les conducteurs européens se rapprochent de plus en plus d’une conduite autonome sans intervention. Restez connectés pour suivre les développements et préparez-vous à une révolution de la conduite sur les routes européennes.