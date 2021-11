UTILE – le sac de rangement pour enjoliveurs de Tesla Model 3

Vous cherchez un sac de rangement pour vos enjoliveurs ? On a trouvé ce qu’il vous faut ! J’ai essayé cette véritable housse pour vos protections de roues de la marque Goodtimera, et je ne peux que valider…

Au prix de 40,87€ pour une note de 4,3 sur 5 étoiles (8 évaluations), c’est plutôt pas mal pour un accessoire de voiture aussi utile.

Le sac de rangement en tissu Oxford de haute qualité est imperméable et résistant à l’abrasion. Le compartiment est fabriqué en matériau PET rembourré qui peut empêcher l’enjoliveur de se presser dans toutes les directions.

Je valide à 200% l’impressionnante qualité du matériau du sac de rangement !

De plus, il y a trois compartiments qui divisent le sac de rangement en quatre compartiments séparés et protègent chaque enjoliveur en couches. C’est bien pensé, d’autant que le sac de rangement permet de ranger le capuchon de moyeu, le capuchon à vis et d’autres articles et je l’ai donc trouvé particulièrement adapté pour le transport.

Cet ensemble de rangement d’enjoliveurs sur mesure est adapté pour les enjoliveurs de 18 pouces ou 19 pouces de la Model 3.

