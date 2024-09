Tesla s’apprête à lancer sa fonctionnalité de conduite autonome totale (FSD) en Europe et en Chine au premier trimestre 2025, sous réserve de l’approbation réglementaire. Cela pourrait marquer une étape décisive pour l’adoption mondiale de la conduite autonome par Tesla.

Le lancement de la conduite autonome totale (FSD) de Tesla en Europe et en Chine dépend grandement de l’approbation des autorités réglementaires dans ces deux régions. La complexité des régulations européennes et chinoises pourrait ajouter plusieurs défis, mais une fois approuvée, cette technologie pourrait révolutionner le secteur automobile.

Avec l’announcement précitée, Tesla est sur le point de devenir un leader incontesté dans le domaine de la conduite autonome. Le succès en Europe et en Chine pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large aux États-Unis et dans d’autres marchés clés. Elon Musk, PDG de Tesla, a toujours exprimé une vision ambitieuse pour la conduite autonome, et ce lancement pourrait être l’un des tournants majeurs de son entreprise.

Le marché européen présente un ensemble unique de défis, notamment les réglementations strictes et la diversité des infrastructures routières. En revanche, le marché chinois offre un potentiel énorme en termes de volume, même si les régulations peuvent être aussi strictes. Tesla devra naviguer à travers ces complexités pour assurer un déploiement fluide de la FSD.

Les dernières vidéos publiées par Tesla montrent des démonstrations impressionnantes de ses capacités de conduite autonome. Les avancées en matière de vision par ordinateur et de techniques d’apprentissage automatique ont rendu possible ce que beaucoup considéraient comme un rêve lointain.

Testing @Tesla Full Self-Driving, and I can't emphasize how good 12.5.2 is. This is going to shock folks who tried FSD 2 years ago.

The other carmakers (and traditional auto journos) need to wake up and pay attention because @aelluswamy et al have figured this out.

September 6, 2024