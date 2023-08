GIGATELIER 2.0 : Un Rendez-vous Incontournable pour les Passionnés de Tesla, et Tesla Mag Sera Là !

Vous êtes passionné par les véhicules électriques et l’innovation technologique ? Vous rêvez de monter des produits aftermarket sur votre Tesla, mais vous ne savez pas comment faire ? Alors, ne cherchez plus : le GIGATELIER 2.0 est l’événement qu’il vous faut ! Et bonne nouvelle, Tesla Mag sera présent pour vous accueillir, vous informer et partager cette aventure avec vous.

Pourquoi devriez-vous venir au GIGATELIER 2.0 à Amiens les 9 et 10 septembre 2023 ?

C’est Quoi le GIGATELIER 2.0 ?

Lancé par la chaîne YouTube S3XYcars (anciennement Tesla 3), le GIGATELIER est plus qu’un simple rassemblement de passionnés de Tesla. Il s’agit d’un événement annuel de portée internationale qui propose toute une panoplie d’activités interactives, éducatives et festives pour tous les âges.

Les Missions de l’Événement

Steef de la chaîne YouTube S3XYcars a partagé les objectifs principaux de l’événement :

S’entraider : L’événement permet aux propriétaires néophytes de Tesla de monter des produits aftermarket sur leur véhicule en toute sécurité. Rassembler : L’ambition est de battre un nouveau record du monde d’affluence de fans de la marque Tesla. Éduquer et Divertir : Ateliers, expositions, et activités pour les enfants sont au rendez-vous. Sublimer les Tesla : Vous découvrirez un parterre de véhicules Tesla d’exception modifiés avec raffinement. S’amuser : La soirée de gala clôturera l’événement en tentant de battre un autre record avec un Lightshow exceptionnel.

Tesla Mag y Sera, et Vous ?

Tesla Mag, votre source d’informations fiable et à la pointe de la révolution EV, sera ravi de vous voir et revoir durant cet événement. Vous pourrez échanger avec notre équipe, partager vos expériences, et peut-être même apparaître dans nos futurs articles ou vidéos.

En Bref

📅 Date : 9 et 10 septembre 2023

: 9 et 10 septembre 2023 📍 Lieu : Amiens

: Amiens 🌐 Site de l’événement (Cliquez-ici pour vous inscrire !)

Le GIGATELIER 2.0 à Amiens est plus qu’un simple événement : c’est une expérience. Que vous soyez néophyte ou un fan inconditionnel de Tesla, c’est le lieu idéal pour s’immerger dans l’univers de la mobilité électrique et rencontrer d’autres passionnés. Tesla Mag sera sur place pour couvrir cet événement unique et serait ravi de partager ces moments exceptionnels avec vous.

Alors, êtes-vous prêt à rejoindre le mouvement ? On se voit à Amiens ! 🚗⚡

