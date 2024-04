La marque Tesla propose différents modèles de voitures électriques, allant de la berline luxueuse Model S Plaid avec des performances inégalées et une autonomie exceptionnelle, à la Model Y Grande Autonomie avec un coffre gigantesque et des performances de sportive. La nouvelle version de la Model 3 offre des performances décoiffantes et un look plus agressif. Dans cet article,…