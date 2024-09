Chez Tesla Mag, nous adoptons une approche locale et multi-constructeurs pour vous accompagner dans la concrétisation de vos projets d’installation de bornes de recharge électrique. La Corse, bien qu’elle soit une île, est tout aussi impliquée dans la transition énergétique que le reste de la France. En optant pour l’installation d’une borne de recharge à domicile ou en entreprise, vous faites un pas de plus vers une mobilité durable tout en simplifiant votre quotidien.

Pourquoi installer une borne de recharge en Corse ?

L’acquisition d’un véhicule électrique s’accompagne souvent de l’achat d’une borne de recharge privée. Bien que les infrastructures publiques continuent de se développer en Corse, il est important de disposer de sa propre borne de recharge pour plusieurs raisons :

Économies d’énergie : Les bornes privées offrent un coût de recharge plus bas que les bornes publiques, surtout si elles sont couplées à des panneaux solaires.

: Les bornes privées offrent un coût de recharge plus bas que les bornes publiques, surtout si elles sont couplées à des panneaux solaires. Accessibilité : Profitez d’une recharge facile et rapide à tout moment, sans dépendre des bornes publiques.

: Profitez d’une recharge facile et rapide à tout moment, sans dépendre des bornes publiques. Gain de temps : Évitez les files d’attente et rechargez votre véhicule durant la nuit.

Installer une borne ou une station de recharge en Corse

Une borne pour tous

L’acquisition d’un véhicule électrique s’accompagne systématiquement de l’achat d’une borne de recharge. C’est par l’étude que nous en sommes venus à proposer ce service ouvert à tous, particuliers et entreprises. En effet, si la recharge publique progresse, elle ne sera jamais suffisante pour répondre à la demande.

Les bornes installées sont compatibles avec tous les véhicules électriques : Tesla Model X, Model S, Model 3, Model Y, Ford Mach-E, Porsche Taycan, etc..

Bornes de recharge en Corse : une infrastructure en pleine croissance

La Corse s’engage activement dans le développement de la mobilité électrique. La région est de plus en plus dotée en points de recharge, avec des initiatives locales telles que l’acquisition de bornes publiques par des collectivités et des entreprises locales. Par exemple, la métropole d’Ajaccio a récemment mis en place plusieurs stations de recharge rapide et accélérée dans les parkings publics, facilitant ainsi la recharge pour les résidents et les visiteurs.

Cependant, l’augmentation des ventes de véhicules électriques crée une demande croissante pour des solutions de recharge à domicile et dans les entreprises. Avoir une borne de recharge à domicile devient donc une nécessité pour les propriétaires de véhicules électriques.

Lorsque vous choisissez un installateur de bornes de recharge en Corse, il est crucial de prendre en compte les éléments suivants :

Certifications : Assurez-vous que l’installateur est certifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques) et éligible aux subventions du programme ADVENIR. Expérience : Privilégiez les installateurs avec une expérience avérée dans le domaine, comme ARELEC, qui a déjà accompagné de nombreux particuliers et professionnels en Haute-Corse. Services proposés : L’installateur doit être capable de vous accompagner de A à Z, de l’étude de votre projet jusqu’à la maintenance de votre borne.

En résumé, installer une borne de recharge en Corse n’a jamais été aussi accessible grâce à nos partenaires locaux qui vous garantissent un service complet et une prise en charge professionnelle.

Trouver un installateur de borne en Corse

Nos recommandations d’installateurs de bornes en Corse

Nous comprenons à quel point il est essentiel d’avoir un installateur qualifié pour garantir le bon fonctionnement de votre borne de recharge. Voici notre première recommandation pour la Corse :

ARELEC – Expert en Installation de Bornes de Recharge en Haute-Corse

Basée à Borgo, ARELEC est une entreprise reconnue pour son professionnalisme et son savoir-faire dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Spécialisée en Haute-Corse, ARELEC offre une gamme complète de services :

Installation : Mise en place de bornes de recharge adaptées à vos besoins, dans les garages, parkings ou copropriétés.

: Mise en place de bornes de recharge adaptées à vos besoins, dans les garages, parkings ou copropriétés. Certification ADVENIR : Vous bénéficiez de primes et subventions pouvant atteindre 2 260 €, ainsi qu’une réduction de la TVA à 5,5 %.

: Vous bénéficiez de primes et subventions pouvant atteindre 2 260 €, ainsi qu’une réduction de la TVA à 5,5 %. Conseil personnalisé : ARELEC vous guide dans le choix de la borne la plus appropriée et s’assure que l’installation respecte les normes en vigueur.

: ARELEC vous guide dans le choix de la borne la plus appropriée et s’assure que l’installation respecte les normes en vigueur. Dépannage : En plus de l’installation, l’équipe d’ARELEC propose des services de remise aux normes et de dépannage pour garantir la longévité de vos installations.

📍 Adresse : Allee Bleue Zone Industrielle De Purettone, 20290 BORGO

📞 Téléphone : 09 70 35 75 80

🕒 Horaires d’ouverture : Lundi – Vendredi : 8h à 12h / 13h30 à 17h30

En faisant appel à ARELEC, vous choisissez un service de qualité avec un interlocuteur local qui connaît parfaitement les spécificités de la région.

Faites appel à un expert local pour votre installation de borne en Corse

Que vous soyez en Haute-Corse ou en Corse-du-Sud, il est essentiel de choisir un installateur local pour bénéficier d’un service de proximité et d’une réactivité optimale. Tesla Mag met à votre disposition des partenaires de confiance pour vous accompagner dans cette démarche.

Nous continuerons de mettre à jour notre liste d’installateurs certifiés en Corse afin de vous offrir toujours plus de choix et de solutions adaptées à vos besoins.