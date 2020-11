Nous nous intéressons désormais à l’une des voitures phares du célèbre constructeur américain, la Tesla Model 3.

UN MODÈLE ÉLECTRIQUE HAUT DE GAMME

Hormis la batterie électrique, la voiture de Tesla n’a pas grand-chose en commun avec la plupart des autres véhicules électriques

Tout d’abord, la transmission Dual Motor, son aileron en fibres de carbone, ses jantes 20’’ et ses suspensions abaissées permet à la voiture d’atteindre une vitesse maximale de 261 km/h et un temps de 3,4s pour dépasser les 100 km/h pour sa version performance.

Mais le constructeur américain ne s’arrête pas là et veut insister sur la sécurité de ce véhicule. En effet, même avec son toit tout en verre, la berline électrique a une très grande résistance aux chocs, ce qui lui a notamment permis d’avoir cinq étoiles dans toutes les catégories du test Euro NCAP évaluant la sécurité.

Des gadgets de luxes pour ce modèle

Le constructeur a également misé sur des caractéristiques technologiques pour donner envie à l’acheteur. Pour augmenter la sécurité du véhicule, la marque souhaite intégrer le mode Autopilot (conduite autonome) qui permet le maintien de la trajectoire, l’accélération et le freinage dans sa voie, le parking auto ainsi que le changement de voie automatique sur autoroutes. Des gadgets comme la radio par internet, les sièges chauffants ou un système audio sur mesure sont également présents.

AUTONOMIE ET RECHARGE DE LA TESLA MODEL 3

La batterie de cette voiture électrique change selon sa version. Pour la version standard, sa batterie de 50 kWh permet une autonomie supérieure à 400km selon les normes WLTP. Une version grande autonomie permet quant à elle d’atteindre les 530km WLTP, ce qui défie toute concurrence.

Pour la recharge du véhicule, plusieurs solutions sont possibles:

Domicile

A domicile, un connecteur 3,7kW sera utile pour charger la voiture de 20 km toutes les heures. L’autre solution sera de se munir d’une WallBox en plus de la prise de type 2 fournie par Tesla pour pouvoir avoir une charge de 11KW. Cela permettra d’augmenter l’autonomie de 65 km toutes les heures.

Bornes publiques

En ville, il sera possible d’utiliser les services public grâce à ce même câble de type 2 triphasé, mais seulement en 11kW et non en 22kW, ce qui ralentira la charge par rapport à la Renault Zoé.

La grande différence par rapport à ses concurrentes est que le Tesla Model 3 peut supporter une charge allant jusqu’à 250kW. Elle peut donc récupérer 80% de son autonomie en seulement 30 minutes. Elle est équipée du standard Combo CCS qui lui permettra de se recharger sur le réseau de superchargeurs Tesla mais également sur celui de tiers comme Ionity ou Fastned.

QUELS SONT LES POSSIBILITÉS POUR LA TESLA MODEL 3 ?

La petite américaine ne joue donc pas dans la même cour que la majorité des autres voitures électriques. En effet, en plus d’être plus puissante, son autonomie et sa charge rapide lui permettent d’être candidate pour les longs trajets. C’est donc un modèle électrique très polyvalent.

De plus, le design et l’Autipilot intégré montrent que la gamme est différente et cela se ressent sur le prix. En effet, alors que les versions basiques de la plupart des véhicules électriques est entre 30000 et 40000 euros, la Tesla Model 3 est vendue entre 50000 et 65000 euros selon la version choisie.

Les différentes versions de la Berline électrique

Version Standard Plus

Ce modèle d’entrée de gamme dispose d’un seul moteur pour une motricité sur les roues arrière et est commercialisé pour un prix de 49600€ soit environ 39680€ hors taxe (20% en France). Il dispose d’une batterie de 44 kwh pour une autonomie d’environ 409 km et un temps de 5,6 secondes pour le zéro à 100 km/h. Déjà pas mal !

Version Grande Autonomie

Il s’agit d’une version plus évoluée et plus performante avec deux moteurs dont un sur l’essieu avant et l’autre sur l’essieu arrière pour 4 roues motrices avec une batterie de 66 kwh pour une autonomie d’environ 560 km et un zéro à 100 km/h en 4,6 secondes. Le tout pour un prix de 57000€ soit 45600€ hors taxes (toujours pour la France). Encore mieux !

Version Performance

Elle se pose en alternative crédible à la S. Pour un prix de 64890€ soit 51 912€ hors taxes. Ce prix inclurait un intérieur premium et la voiture (P pour Performance) abattrait le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes ! Son autonomie serait comme pour la SP par rapport à la S90 un peu réduite compte tenu du couple disponible. “Seulement” 580 km….Effet “waouh” garanti !

En savoir plus

En résumé

Une autonomie de 400 ou 530 km en fonction du modèle.

de 400 ou 530 km en fonction du modèle. Un prix à partir de 50000 euros.

à partir de 50000 euros. Un rechargement en 9h à la maison et en 30 minutes sur les bornes de charge rapide

en 9h à la maison et en 30 minutes sur les bornes de charge rapide Des usages très variés allant des trajets urbains quotidien aux plus longs voyages.