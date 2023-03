Guide bornes de recharge et installateurs sur Bastia

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Bastia. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Bastia ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Bastia.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Bastia

Réseau publique Adresse Tarifs Driveco Parc Technologique LMI, D464, 20600 Bastia 1,65 € + 0,198 € / kWh Freshmile Leclerc station1370 Av. Sampiero Corso, 20600 Bastia 0,022 € / minute Driveco 151 Carrefour Moro de Giafferi, 20200 Bastia 1,65 € + 0,198 € / kWh Driveco Allée de Ninu, 20600 Bastia Gratuite Recharge Macchione 1190 Chemin de Macchione, 20600 Bastia

Qui est Driveco ?

Driveco est une entreprise qui se positionne comme étant « l’avenir électrique ». Avec une expérience de 10 ans, Driveco accompagne ses clients dans leur transition énergétique en leur proposant des solutions durables et innovantes. Que ce soit pour des projets liés à la mobilité électrique ou à l’infrastructure de recharge, Driveco dispose d’une expertise reconnue dans le domaine.

En tant que pionnier de la mobilité électrique, Driveco se positionne comme un acteur majeur de la transition énergétique. Leur mission est de rendre la mobilité électrique accessible à tous, en offrant des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chacun.

Avec leur expérience et leur savoir-faire, Driveco est un partenaire de choix pour tous les projets liés à l’énergie durable et à la mobilité électrique.

Qui est Macchione ?

Je propose mon installation aux personnes qui auront des soucis pour leurs recharges vu le peu de bornes fonctionnelles sur Bastia ou le plein peut revenir cher facturé à la minute..

Je propose mon box privé et sécurisé et même la possibilité d’accompagner la/les personne(s) vers la ville ou autres endroits à proximité du point de charge.

Le tarif est au kWh et non en temps payez que ce que vous consommez !

Merci de prévenir avant au 0619892551 n’hésitez pas à laisser un message

Les meilleurs installateurs de bornes à Bastia

Installateurs locaux Adresse SMP Entreprise 20213 Sorbo Ocagnano Seve 4 rue Joannes, 93220 Gagny AC Elec LD VALROSE, Strada Vecchia APP 3, 20290 Borgo Rei 2B 74 Rue Des Pins, 20290 Borgo Cianfarani Gérard Electricité générale 13 Arbucetta, 20620 Biguglia

SMB

SMB Entreprise est une entreprise spécialisée dans l’électricité, offrant des services d’installation, d’entretien et de dépannage dans toute la Haute-Corse depuis plus de 20 ans. Leurs équipes qualifiées et expérimentées assurent un service de qualité pour répondre aux besoins de leurs clients. En plus de leurs services en électricité, SMB Entreprise propose également des solutions pour les véhicules électriques, notamment l’installation de bornes de recharge pour tous types de besoins. Avec leur expérience et leur expertise en électricité, SMB Entreprise offre un service complet et fiable pour aider les clients à s’équiper en bornes de recharge pour leur véhicule électrique en toute sécurité et efficacité.

Que ce soit à Bastia, Folelli, Borgo, Corte, Moriani, Lucciana, Biguglia, Furiani, Vescovato, Ghisonaccia, Aleria ou ailleurs en Haute-Corse, SMB Entreprise est un partenaire de confiance pour les projets électriques et de recharge de véhicules électriques.

Sève

Sève est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge électrique pour les voitures à Bastia (20200) et ses environs. Que vous soyez un syndic, un copropriétaire ou un propriétaire individuel, Sève peut vous accompagner dans la mise en place de votre projet de pose de bornes pour véhicules électriques. Leurs spécialistes offrent une réponse adaptée à votre besoin en proposant un matériel compatible avec tous types de véhicules. De plus, grâce à leur expertise, ils peuvent vous aider à réaliser des économies sur la pose de vos stations de recharge. Sève vous guide dans le choix de la puissance optimale de vos stations de recharge et assure une pose efficace qui vous permettra de profiter de la rapidité de chargement de votre dispositif. Contactez Sève pour bénéficier d’un devis gratuit pour votre projet d’installation de bornes de recharge électrique à Bastia (20200).

En tant qu’entreprise d’électricité générale à Bastia, nous proposons des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Notre équipe qualifiée vous accompagne tout au long du processus, de la planification à l’installation, la maintenance et le dépannage.

Nous offrons des solutions de recharge efficaces et sûres pour tous les types de clients, que vous soyez une entreprise, un syndic, un propriétaire individuel ou un gestionnaire de parc automobile.

AC Elec

AC ELEC est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’électricité qui a su se développer depuis sa création en élargissant ses compétences et en se tenant constamment informée des dernières innovations et tendances du marché. Notre équipe qualifiée suit régulièrement des formations pour offrir à nos clients des solutions électriques innovantes, modernes et économiques.

Nous sommes engagés à fournir des services de qualité supérieure en matière d’installation, de maintenance et de réparation électrique pour les particuliers et les entreprises.

Cianfarani Gérard electricité générale

Rei 2B

REI 2B est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge électrique pour les particuliers et les entreprises en Haute-Corse. Nous offrons à nos clients des solutions de recharge efficaces, rapides, silencieuses et sûres pour tous types de véhicules électriques. Pour les entreprises, nous proposons des tarifs personnalisés et des primes déductibles sur le coût des installations. Notre équipe d’experts agréés est à votre disposition pour vous accompagner tout au long du processus, de la planification à l’installation, la maintenance et le dépannage.

Faites confiance à notre expérience et contactez-nous pour vos projets d’installation de bornes de recharge électrique.