Guide bornes de recharge et installateurs sur Ajaccio

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge Ajaccio. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Ajaccio ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Ajaccio.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Ajaccio

Réseau publique Adresse Tarifs Tesla Destination Charging 9 Cours Lucien Bonaparte,20000 Ajaccio Gratuit DriveCo Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio 1,65 € + 0,198 € / kWh E-motum 2 Allée de la Légion d’Honneur, 20000 Ajaccio 0,55 / kWh DriveCo Cc des salines, Rue François Pietri,20090 Ajaccio 1,65 € + 0,198 € / kWh Freshmile 51 Route des Sanguinaires, 20000 Ajaccio 3,30 € + 0,22 € / kWh

Qui est Tesla Destination Charging ?

Tesla Destination Charging est un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques qui a été créé par Tesla. Ce réseau a déployé des bornes de recharge dans plus de 5 360 zones de charge dans le monde entier pour permettre aux propriétaires de véhicules Tesla de recharger leur voiture électrique facilement et rapidement lors de leurs déplacements. Les bornes Tesla Destination Charging sont généralement situées dans des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux et des stations de ski, offrant aux conducteurs de Tesla une solution de recharge pratique lorsqu’ils voyagent.

Les bornes de recharge Tesla Destination Charging sont conçues pour offrir une expérience de recharge rapide et fiable, aidant les conducteurs de Tesla à prolonger leur autonomie et à rendre les déplacements en voiture électrique plus pratiques et plus accessibles.

Qui est Emotum ?

Emotum est un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ils ont déployé un réseau de bornes de recharge dans 47 zones de charge pour permettre aux conducteurs de voitures électriques de recharger leur véhicule facilement et rapidement. La société vise à offrir des services de recharge pratiques et fiables pour les propriétaires de véhicules électriques afin de faciliter la transition vers une mobilité plus durable.

Si vous êtes un conducteur de voiture électrique, vous pouvez vous tourner vers le réseau Emotum pour accéder à un réseau de bornes de recharge pour répondre à vos besoins de recharge.

Les meilleurs installateurs de bornes à Ajaccio

Installateurs locaux Adresse Per Anda Pont du Ricanto, ZI du, Rte du Vazzio, 20090 Ajaccio Nova -Energie Résidence, Chem. de Torreta, 20090 Ajaccio SMF Résidence U PIOPU, Bât A, Route d’Alata 20090 Ajaccio Corse Clim Elec Les Ateliers de Suartello – Bât 2, Chemin de Suartello, 20090 Ajaccio Ajaccio Electricité Résidence Parc Azur Immeuble Pelican Bat A, 20090 Ajaccio

Per ANDA

Per Anda est un prestataire spécialisé dans les bornes de recharge pour les véhicules électriques, basé à Ajaccio en Corse. La société se concentre sur l’installation, la maintenance et la réparation des bornes de recharge pour les particuliers et les entreprises. Avec l’augmentation de la popularité des véhicules électriques, Per Anda offre des services de qualité pour répondre à la demande croissante en matière d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Que vous soyez un propriétaire de voiture électrique individuel ou une entreprise, Per Anda peut vous aider à installer des bornes de recharge pour vos besoins de recharge.

La société est fière d’offrir des services rapides, efficaces et fiables pour aider à soutenir la transition vers une mobilité plus durable en Corse.

Nova Energie

Nova énergie est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, ainsi que dans l’électricité générale en Corse. La société offre des services d’installation, de dépannage et de maintenance pour les bornes de recharge des véhicules électriques pour les particuliers et les entreprises. En plus de leurs services spécialisés dans les bornes de recharge, Nova énergie est également en mesure de fournir des services d’électricité générale pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.

Si vous êtes à la recherche d’une entreprise pour installer des bornes de recharge pour votre véhicule électrique ou pour des services électriques généraux en Corse, Nova énergie peut vous aider avec des services rapides et fiables.

SMF

SMF est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques en France. Leurs services incluent l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) pour répondre aux besoins de recharge des particuliers et des entreprises. Leurs installateurs sont formés pour installer les bornes de recharge conformément aux normes de sécurité et de qualité. Si vous êtes à la recherche d’un installateur de bornes de recharge pour votre véhicule électrique, SMF peut vous offrir des services d’installation professionnels pour répondre à vos besoins spécifiques de recharge.

SMF s’engage à fournir des services de qualité et fiables pour aider à promouvoir la mobilité électrique en France.

Corse Clim Elec

Corse Clim Elec est une entreprise habilitée par QUALIFELEC pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques (IRVE) ou hybrides rechargeables en Corse. Ils offrent des services d’installation de bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, en fournissant des conseils personnalisés pour aider à choisir le matériel électrique adapté à leurs besoins spécifiques. Corse Clim Elec s’engage à offrir une installation de qualité pour les bornes de recharge des véhicules électriques, tout en respectant les normes de sécurité et de qualité en vigueur.

Que vous soyez un propriétaire de voiture électrique individuel ou une entreprise qui cherche à installer des bornes de recharge pour ses employés, Corse Clim Elec peut vous aider avec des services professionnels et fiables.

Ajaccio Electricité

AJACCIO ELECTRICITE est un artisan électricien intervenant depuis 2010 sur AJACCIO et ses alentours. En plus de fournir des services d’installation électrique, la société propose également des solutions de recharge pour les véhicules électriques, y compris la pose de bornes de recharge. Leur zone d’intervention couvre les villes de Propriano, Bocognano, Porticcio ainsi que le département de la Corse-du-Sud (20090). Si vous rencontrez une panne d’électricité ou une coupure de courant, leur équipe d’experts interviendra rapidement pour réparer votre système électrique.

Contactez dès maintenant votre électricien à AJACCIO pour obtenir un devis pour tous vos besoins en matière d’installation et de dépannage électrique.