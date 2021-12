Inventer un avenir durable : le projet lumineux de DualSun

En cette semaine de l’industrie, l’annonce de DualSun concernant l’inauguration de sa nouvelle ligne de production tombe en plein dans l’objectif hebdomadaire défini par le ministère de l’Industrie, « inventer un avenir durable”.

L’entreprise s’inscrit parfaitement dans cette idée en mettant en avant ses innovations : la fabrication et le fonctionnement de ses panneaux solaires. L’équipe portait des marinières afin de souligner la conception Made in France de ses produits, depuis plus de 10 ans maintenant…

Devenu leader mondial du panneau solaire hybride 2 en 1 Made in France, DualSun a ainsi annoncé le triplement de la ligne de production du panneau SPRING à Jujurieux. Une belle réussite pour l’industriel français activement engagé dans les enjeux environnementaux !

Un nouveau cap désormais franchi pour DualSun

DualSun franchit un nouveau cap et se donne les moyens de ses ambitions : devenir un industriel français de référence de l’énergie solaire… L’entreprise, labellisée “Vitrine Industrie du Futur” par le ministère de l’Industrie, vient d’investir 850 k€ dans son usine de Jujurieux (Ain, 01) certifiée ISO 9001 notamment grâce au soutien du plan “France Relance”.

À Jujurieux, son projet industriel est donc en pleine croissance : elle a triplé la surface de la ligne de production de ses panneaux hybrides SPRING,ce qui lui a permis de produire 3,5 fois plus de panneaux hybrides en 2021 par rapport à 2020. Ce plan d’investissement a également permis l’embauche de 8 personnes supplémentaires (ETP).

Aujourd’hui, l’équipe atteint une capacité de production de 30.000 panneaux solaires hybrides bas carbone par an.

DualSun, acteur du Made in France ET exportateur

Pour le fabricant DualSun, le choix de produire ses panneaux hybrides en France est essentiel. C’est un véritable engagement qui vient garantir la qualité de son innovation et son impact écologique, au moment où la réindustrialisation devient l’un des principaux défis pour le pays.

Par ailleurs, en étant membre de la « French Fab » et de « l’Alliance Industrie du futur », la société réaffirme sa contribution et son impact dans le tissu industriel français. Elle démontre aussi ses engagements vis-à-vis des grands enjeux actuels comme :

créer de l’emploi en France,

dynamiser l’industrie du solaire,

promouvoir l’innovation à la française dans le monde.

Après 11 ans d’existence, DualSun a déjà équipé plusieurs milliers de bâtiments individuels et collectifs en France et à l’international avec un développement remarqué en Europe du nord, mais aussi en Asie, au Canada ou aux États-Unis.

En 2021, plus de 20% des panneaux solaires hybrides produits sur le site industriel de Jujurieux ont été vendus à l’export.

DualSun, entreprise industrielle ET digitale performante

Avec une approche globale digitalisée et une proximité avec les clients finaux clairement affichée, DualSun a conçu MyDualSun, un outil de simulation solaire très précis qui est aussi un outil efficace de mise en relation avec son réseau d’installateurs.

MyDualSun permet à tous les propriétaires d’évaluer gratuitement le potentiel solaire de leur toiture et ensuite de demander une mise en relation avec un installateur sélectionné situé à proximité.

Forte de l’engouement généré par cette plateforme digitale et grâce à ses investissements industriels, l’entreprise annonce cette année un chiffre d’affaires en progression de +230 % par rapport à 2020, avec un atterrissage de 17 M€ de chiffre d’affaires en 2021.

Zoom sur MyDualSun, outil de mise en relation développé par DualSun

Côté entreprise industrielle, MyDualSun permet de rester proche des clients, de mieux appréhender le marché et les attentes des consommateurs. En anticipant plus facilement les besoins de production, DualSun peut fabriquer « à la demande » des produits qui seront effectivement vendus et ainsi ne pas sur-stocker.

Côté installateur, l’outil offre une mise en relation intéressante et la possibilité de suivre le projet de A à Z jusqu’à l’activation des garanties.

Côté client final, cette simulation personnalisée est une première étape instructive avant de demander une mise en relation avec un installateur garanti par DualSun. Cette garantie est une expertise supplémentaire pour DualSun qui travaille à promouvoir des artisans fiables. Et à en former de nouveaux là où la main d’œuvre qualifiée manque, grâce à sa formation “Poseurs d’Avenir”.

En résumé : DualSun, succès français, en quelques chiffres