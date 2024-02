Engie Vianeo et Bump, deux acteurs clés dans le domaine de la mobilité électrique, ont récemment annoncé un partenariat prometteur. Cette collaboration vise à faciliter la recharge des véhicules électriques pour les flottes professionnelles et marque un pas important vers une mobilité plus durable et accessible. Une collaboration stratégique Tarifs préférentiels et réseau étendu Le partenariat entre Engie Vianeo…