Tout savoir sur l’entretien auto des voitures électriques

La voiture électrique se distingue des voitures hybrides et thermiques par son fonctionnement et son entretien. En effet, les éléments communs à ces trois modèles de véhicule ont des durées de vie différentes et certaines pièces mécaniques ne sont pas présentes sur les versions électriques.

Afin de garantir un bon entretien à votre voiture électrique, il est nécessaire de savoir quelles sont ses spécificités et les éléments indispensables à contrôler pour assurer les bonnes performances de celle-ci.

Les spécificités de l’entretien auto des voitures électriques

Les voitures électriques possèdent un moteur électrique qui nécessite, contrairement à un moteur thermique, moins d’entretien. Par exemple, le prix d’une révision auto sera moins important, car aucune vidange de l’huile moteur et changement de filtre à huile ne seront nécessaires.

En effet, le moteur électrique n’a pas besoin de ce fluide pour être lubrifié et il ne possède pas non plus de bougies, de courroie de distribution, de carburateur ou encore de joint de culasse.

Par ailleurs, l’embrayage n’est pas présent sur une voiture électrique car il n’y a pas de boîte de vitesses. Le kit d’embrayage est une intervention particulièrement coûteuse sur une voiture thermique, elle ne sera donc pas nécessaire sur un modèle électrique.



L’entretien auto d’une voiture électrique consiste donc à vérifier les différents éléments du système électrique qui remplacent les pièces mécaniques d’une voiture avec un moteur à combustion.

Les points de contrôle indispensables des voitures électriques

Comme vous l’aurez compris, les voitures électriques disposent d’un entretien auto particulier.

Généralement, on recense 6 contrôles indispensables sur les voitures électriques qui sont :

Le système électrique : l’ensemble des faisceaux électriques doivent être contrôlés afin d’éviter que les fils se dénudent ou se détachent de certains éléments ; Le moteur : son fonctionnement doit être vérifié pour limiter la possibilité de court-circuit ou de faux contact ; La batterie : comme pour une voiture thermique, la batterie doit être chargée régulièrement et avoir une tension comprise entre certaines valeurs recommandées par le constructeur ; Le dispositif de freinage : les pièces mécaniques du freinage sont à vérifier pour garantir votre sécurité, on retrouve des disques de frein, des freins à tambour, des plaquettes de frein et du liquide de frein ; Les éléments de la direction et de la suspension : les amortisseurs, la colonne de direction, les triangles et les rotules sont inspectés par un professionnel pour garantir la tenue de route de la voiture ; Les pneus : il est nécessaire de contrôler leur pression tous les mois et de l’ajuster si cela s’avère nécessaire.

Le choix d’un garage avec une expertise pour les voitures électriques

Plusieurs habilitations peuvent être nécessaires pour les mécaniciens afin de travailler sur une voiture électrique. En effet, la haute tension électrique présente sur celle-ci peut être particulièrement dangereuse si le professionnel n’a pas été formé à manipuler ce modèle de voiture avec précaution.

N’hésitez pas à utiliser un comparateur de garages en ligne pour en trouver un près de vous avec une bonne connaissance des mécanismes des voitures électriques.

L’entretien auto des voitures électriques diverge légèrement de celui des véhicules thermiques. Néanmoins, il reste crucial pour assurer la longévité de votre automobile et garantir votre sécurité durant vos déplacements à bord.

Source : Vroomly