Station Altarea Electra: “J’ai payé 40,6€ pour 75 Kwh avec ma Tesla Model Y », un utilisateur témoigne

Electra inaugure aujourd’hui la première station issue du partenariat avec Altarea commerce. Cette station vient d’ouvrir ses portes au Family Village d’Aubergenville. Cette première station de la marque, située à la sortie de l’A13, attirera de nombreux utilisateurs grâce à sa position stratégique et à la circulation quotidienne de 100 000 véhicules dans les environs.

L’utilisation de la station est très simple et rapide grâce à l’application mobile d’Electra qui permet la réservation et le paiement en un clin d’œil. Altarea Commerce a choisi Electra pour sa expertise en matière d’installation, de maintenance et de supervision de réseau de recharge.

Mise en perspective du réseau Electra par rapport aux réseaux Superchargers au 31 Janvier 2023

Le mois de janvier a marqué une étape importante dans le développement de la mobilité électrique en France avec l’ajout de 68 nouvelles stations de recharge et de 350 bornes CCS de 100 kW ou plus.

Suivi déploiement bornes en Janvier 2023

« Nous sommes heureux de voir notre partenariat se concrétiser dès aujourd’hui avec l’inauguration d’une première station de charge rapide à Aubergenville. Cela illustre notre engagement au service de nos clients et de l’environnement : proposer une expérience fluide et agréable à nos visiteurs, en accompagnant les évolutions des moyens de transport durables à proximité de nos lieux de commerce », affirme Rodrigo Clare, Directeur Général Délégué Patrimoine & Finance, Altarea Commerce.

« Nous sommes fiers d’accompagner Altarea Commerce dans sa volonté d’être un accélérateur du passage à la ville durable de demain. Nous participons aussi à travers ce partenariat à faciliter le quotidien des automobilistes et faciliter ainsi le passage à l’électrique tout en proposant un service attractif et générateur de trafic dans les centres commerciaux du groupe. Ceci, en droite ligne avec notre volonté d’accompagner l’adoption de masse autour d’un objectif de 8000 points de charge d’ici 2030 », se félicite Aurélien de Meaux, Président d’Electra.

Vibram, l’un de nos fidèles membres du forum Tesla Mag a partagé son expérience de recharge avec sa Tesla Model Y. Pour la première fois en France, un utilisateur partage son expérience de rechargement sur ce réseau. Cela donne une idée précise des coûts pour recharger votre voiture électrique dans la nouvelle station Indigo Electra située au Family Village d’Aubergenville: Rue de Quarante Sous, 78410 Aubergenville.

Grâce à un parcours client simplifié via l’application Electra, l’utilisateur de la station pourra réserver sa borne à distance, recharger son véhicule et payer sa consommation électrique et de stationnement via l’application Electra, une application de rechargement ou une carte bancaire. Le tout pour un prix lisible et compétitif de 0,54 €/kWh TTC.

Interview Aurélien de Meaux sur la vision du réseau Européen Electra

« Je n’ai jamais payé plus de 40 € pour recharger ma Tesla Model Y en plein »

Plutôt simple comme fonctionnement, nous le confirme l’utilisateur de la Tesla Model Y : « Ça marche super bien. Bon avec un CCS jusqu’à 150 kW c’est très rapide et pas chère comparé à ce que je payais en essence avec mon Audi Q7″ Il est resté 20 minutes sur place maximum à chaque fois.

Cet utilisateur a souhaité partager son export pour montrer que le prix reste fixé à 0,54€/kWh tout le long de la charge et qu’il n’est jamais resté plus de 45 minutes en charge. Enfin, il a payé entre 1€ et 40€ par recharge sur le réseau Electra.