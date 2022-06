NW Groupe devient la première licorne française de la recharge (+interview exclusive)

C’est un jour historique pour l’électromobilité made in France. Nous suivons la révolution électrique depuis maintenant 10 ans et nous sommes très heureux de vous présenter de façon exclusive la première licorne Française du rechargement.

Jean-Christophe Kerdelhué et Agnès Pannier-runacher

Nous concentrons la communauté la plus active et la plus sachante sur le véhicule électrique. Je ne peux pas mieux présenter NW Groupe que Jean-Christophe Kerdelhué lui-même.

Je précise que les questions sont posées par Benoît Chamoux, qui a très justement identifié cette licorne plusieurs mois avant ce jour:

NW Groupe lève 300 millions d’euros

Nicolas Rochon – Founder & CEO RGREEN INVEST

Cette levée souscrite par RGreen Invest valorise l’entreprise (membre de la French Tech 120) à 1,5 milliards d’euros post financement devenant ainsi la première licorne française de la transition énergétique.

Avec ces moyens renforcés, NW Storm accélèrera son développement en France et à l’international :

• l’installation de 250 stations IECharge® soit 1.000 points de recharge haute puissance sur les 18 prochains mois

• la continuité du déploiement de 2.000 JBox ® sur les 4 ans à venir.

Zoom sur la technologie NW Storm

La technologie de NW Storm permet la réduction de 40 % des émissions de CO2 par rapport à l’utilisation d’électricité produite à partir de gaz naturel. A ce titre, la JBox et l’IECharge avaient reçu le label de la Fondation Solar Impulse de Bertrand PICCARD, à l’occasion de l’inauguration de la première borne de recharge haute puissance à Vezin-le Coquet, en octobre 2021.