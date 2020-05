Tesla arrive avec sa branche Tesla Energy à la conquête du marché européen. Au UK, Tesla a fait les démarches pour devenir fournisseur d’électricité. Cela doit indiquer un développement plus rapide des solutions de stockage actuellement proposées par Tesla. En effet, la production d’électricité optimisée grâce aux logiciels permettrait aux particuliers et aux entreprises de commercialiser un surplus d’énergie.

Logiciel Autobidder

Un logiciel conçu pour réguler ces opérations

Tesla a mis au point un logiciel nommé Autobidder. Ce logiciel permet aux utilisateurs de systèmes de stockage (Powerwall, Powerpack et installation photovoltaïques) de mettre sur le marché de l’énergie et gagner de l’argent grâce à l’énergie produite au de là de ses propres besoins.

C’est la clé de voûte d’un projet évoqué par Elon Musk comme un avenir de « distributeur géant d’électricité ». Pourtant, lorsque nous connaissons les performances énergétiques de son foyer ou de son entreprise, il est difficile d’imaginer un business lucratif et encore moins à grande échelle lorsque chaque client reste propriétaire de son installation…

Tesla Autobidder Car

Et si l’ambition de Tesla Energy était là?

La vision cible pourra uniquement être atteinte si un déploiement massif d’infrastructure de stockage se produit. Soit un grand nombre de client y voient un bénéfice dans un temps court, soit Tesla propose une installation gratuite en échange d’une marge partagée avec la firme. Nous pensons que la vérité se trouve dans un modèle hybride: Faible coût d’installation + Faible marge accordée à Tesla lors d’opérations effectuées au travers de ce logiciel.

Cette vision sera possible uniquement si un réseau unifié voit le jour et nous ne voyons pas beaucoup d’autres moyens à ce jour.

Que permettra le logiciel Autobidder?

Voici une liste de fonctionnalité dévoilée et attendues:

Maintenance prédictive: Contrôler en temps réel le fonctionnement des installations

Unifier les installations: Mettre en place un tableau de bord unique entre les différentes sources d’énergie.

Optimisation du réseau: Prévoir en temps réel la production, la charge du réseau et la répartition.

Transactions: Gérer les enchères pour la revente en suivant le cours des prix de l’électricité.

Des tests grandeur natures réalisés sur l’installation offerte à l’Australie en 2017

Suite à la demande du gouvernement Australien, Tesla avait accepté de mettre en place un réseau PowerPack de 100 mégawatts dans le cadre du programme “Tesla virtual power plant” (SAVPP = South Australia Virtual Power Plant) en Novembre 2017.

Tout savoir sur Tesla Virtuel Power Plant

Cette installation fonctionne déjà sur ce logiciel et les premiers tests se sont révélés tellement positifs que Tesla a souhaité déposer cette demande de licence au Royaume-Uni.

Ce que le système revend, c’est non seulement du stockage pour fournir de l’électricité durant les pointes de demande, mais surtout de surinjecter de l’électricité très rapidement quand la fréquence du réseau chute suite à une demande imprévue.

De même il peut absorber de la puissance excédentaire quand la fréquence du réseau augmente suite à l’arrêt d’un gros consommateur. Cette stabilisation en fréquence n’exige pas énormément de kWh de stockage, mais exige un très bref temps de réponse. Tesla gérant tous les powerwalls en direct par internet peut avoir un temps de réponse de l’ordre de 500 millisecondes ou même moins. Ce service de stabilisation de fréquence vaut beaucoup plus que le simple stockage.

Ce service est actuellement la principale source de rentrés des centrales à turbine à gaz. Mais ces dernières ont des temps de réponse de l’ordre de 10 à 30 secondes et sont donc complètement dépassées quand un système comme le Tesla Virtual Power Plant se met sur le marché. L’avantage consommateur est fourni sous forme d’investissement partagé par Tesla, ce qui rend l’achat et l’usage de la batterie plus rentable. Tesla se rémunère en facturant son service de stabilisation du réseau.

En octobre dernier, Tesla avait déjà affirmé son ambition sur la branche Tesla Energy mais ce sujet n’est pas assez grand public pour être évoqué dans les détails. Pourtant Elon Musk a bien affirmé en octobre 2019 que Tesla Energy pourrait avoir la même taille que la branche automobile. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur le sujet qui a été évoqué très tôt dans la stratégie de développement de la firme.