La dernière mise à jour Tesla 2024.32.6 est en passe de faire de l’autonomie supervisée une réalité en Europe. Annoncée sur les réseaux sociaux, cette version apporte des avancées significatives qui pourraient changer la donne pour les propriétaires de Tesla dans le cadre de la conduite semi-autonome.

Autopilot Amélioré : Plus de liberté avec moins de contraintes

Enhanced Autopilot (EAP) est au cœur de cette mise à jour. Notamment, l’une des améliorations les plus attendues est la réduction des exigences de supervision, connues sous le nom de ‘nag’, lorsque les conducteurs ont leurs mains sur le volant et restent concentrés sur la route. Grâce à la Vision-Based Attention Monitoring, utilisant la caméra intérieure, cet ajustement vise à rendre l’expérience de conduit plus fluide pour les utilisateurs.

De plus, les changements de voie avec Enhanced Autopilot sont dorénavant plus intuitifs. Dès que le clignotant est activé, le véhicule initie le changement de voie sans nécessiter l’application d’une torsion sur le volant. Ce développement pourrait décourager la fatigue et rendre la conduite plus détendue lors de longs trajets.

Améliorations pour l’Autopilot de Base

Alors que l’Autopilot de base nécessite toujours des incitations (‘nag’), Tesla a réussi à réduire de manière significative la force requise pour satisfaire cette demande. Bien que l’autopilot de base n’offre pas encore la liberté complète accordée par l’EAP, cette mise à jour promet une expérience utilisateur moins contraignante et plus accessible pour tous les conducteurs.

L’avenir de Tesla en Europe

Avec cette mise à jour, Tesla se rapproche de son objectif d’offrir une expérience de conduite autonome de qualité à travers le continent. Alors que certains brosseraient un tableau optimiste en attendant plus d’informations officielles, d’autres attendent avec impatience l’arrivée de la conduite totalement autonome, supervisée par l’intelligence artificielle mais sous la surveillance humaine, sur le marché européen.

En sommaire, la mise à jour Tesla 2024.32.6 représente une étape importante dans l’évolution de la conduite autonome supervisée en Europe, promettant une meilleure fiabilité et moins de contraintes pour les conducteurs. Il reste désormais à voir comment Tesla continuera de naviguer dans le paysage complexe des règlements européens tout en maintenant son engagement envers l’innovation et la sécurité.