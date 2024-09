Le Cybertruck de Tesla, un véhicule qui suscite déjà beaucoup d’intérêt, continue d’évoluer avec des mises à jour révolutionnaires. Le quatrième lot de Cybertrucks recevra la technologie Tesla Vision Park Assist via la mise à jour 2024.26.11.

**Tesla Vision Park Assist** est une technologie avancée qui **utilise des caméras et des capteurs** pour aider les conducteurs à se garer avec précision.

Contrairement aux systèmes traditionnels qui se basent sur des radars ultrasons, Tesla Vision repose uniquement sur des algorithmes de vision par ordinateur. Cela permet une identification plus précise des objets et une meilleure assistance lors du stationnement.

La mise à jour 2024.26.11 n’apporte pas seulement le Tesla Vision Park Assist; elle inclut également plusieurs améliorations en termes de sécurité et de performances. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des améliorations dans la détection des piétons, une meilleure gestion de la consommation énergétique, ainsi qu’une interface utilisateur plus intuitive.

Les propriétaires de Cybertruck ont rapidement partagé leurs réactions enthousiastes sur les réseaux sociaux. De nombreux tweets et posts sur LinkedIn montrent des images et vidéos de la nouvelle fonctionnalité en action. Un utilisateur a même déclaré : « Cette mise à jour a transformé ma manière de me garer. Tesla Vision est incroyablement précis et réactif. »

