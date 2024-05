Tesla vient tout juste de déployer la mise à jour logicielle version 2024.14.8, également connue sous le nom de Spring Update, à environ 40% de sa flotte. Bien que cette nouvelle version apporte principalement des corrections mineures par rapport aux versions précédentes (2024.14.7 et 2024.14.6), elle introduit également plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes.

FSD (Supervised) v12.3.6

La version 12.3.6 du FSD (Full Self-Driving) supervisé continue de faire évoluer les capacités de conduite autonome de Tesla. Malgré le terme « Full Self-Driving », il est essentiel de noter que cette fonctionnalité nécessite encore l’attention continue du conducteur.

Améliorations de Tesla Vision Park Assist

Les véhicules équipés de capteurs à ultrasons (USS) et de processeurs AMD Ryzen bénéficient désormais de la fonction Tesla Vision Park Assist améliorée, permettant une aide au stationnement plus précise et efficace.

Nouvelle interface utilisateur et mises à jour visuelles

Les modèles 3 et Y équipés de processeurs AMD reçoivent une nouvelle interface utilisateur (v12 UI) qui a été initialement vue sur le Cybertruck. Les visualisations de conduite ont également été améliorées, incluant des signaux de tournage et des feux de freinage plus clairs.

Fonctionnalités supplémentaires de conduite et notifications

Plusieurs nouvelles fonctionnalités contribuent à une meilleure expérience de conduite, telles que la notification d’une meilleure route disponible, le carillon de la caméra de vitesse, une barre de progression du voyage, et des contrôles améliorés des essuie-glaces.

Améliorations des véhicules Model S/X 2021+

Les modèles S et X 2021 et plus récents bénéficient de fonctionnalités comme Auto Shift Beta, un mode mains libres pour le coffre, et un freinage régénératif accru sur autoroute.

Musique et divertissement

Tesla continue de renforcer ses capacités de divertissement avec des améliorations pour Audible et Spotify, incluant une meilleure synchronisation de la lecture et de la file d’attente.

Améliorations de Sentry Mode

Les propriétaires de Tesla pourront désormais prévisualiser les enregistrements du mode Sentry dans certains pays, ce qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

Fonctionnalités spécifiques au Cybertruck

Le Cybertruck bénéficie de fonctionnalités exclusives telles que le mode tout-terrain, des options de terrain dans le mode Baja, des différentielles verrouillantes, et un mode CyberTent. Ces améliorations visent à rendre le Cybertruck encore plus performant sur divers types de terrains.

Performance du Cybertruck

La mise à jour apporte des améliorations à la manoeuvrabilité et à la gestion du chargement. Un cercle de braquage amélioré et une protection accrue contre la surchauffe de la cabine figurent parmi les principales améliorations.

En somme, les nouvelles mises à jour logicielles de Tesla continuent d’améliorer l’expérience utilisateur, la sécurité et la fonctionnalité des véhicules, apportant à chaque modèle des capacités supplémentaires qui renforcent l’attrait de la marque.