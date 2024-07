La technologie progresse rapidement, et les passionnés de Tesla ne sont jamais à court de nouvelles astuces pour optimiser l’utilisation de leurs véhicules. Récemment, une discussion animée s’est déroulée sur les réseaux sociaux quant à la possibilité de contrôler sa Tesla à l’aide d’une Apple Watch. Elon Musk a laissé entendre que cette fonctionnalité pourrait devenir possible, et les fans de Tesla n’ont pas tardé à réagir. Dans cet article, nous explorerons les capacités actuelles de l’Apple Watch pour contrôler une Tesla, ainsi que ce que l’avenir pourrait nous réserver.

Les fonctionnalités disponibles via l’Apple Watch

Il est déjà possible de contrôler plusieurs aspects de sa Tesla à distance grâce à l’Apple Watch. Et bien que Tesla n’ait pas encore sorti une application officielle dédiée à l’Apple Watch, des solutions existent déjà.

Accéder à votre véhicule

Depuis mi-2023, grâce à un raccourci officiel d’iOS lancé par Tesla, vous pouvez parler à votre Apple Watch pour contrôler votre Tesla. Par exemple, Siri peut actionner des commandes simples via les raccourcis de l’iPhone. Ces options vous permettent de déverrouiller le véhicule, de lancer la climatisation, d’ouvrir le frunk (avant) et le trunk (arrière), et bien plus encore.

Watch for Tesla : une application non officielle

Parmi les applications disponibles, Watch for Tesla est l’une des plus populaires. Elle permet de transformer votre montre en véritable clé de déverrouillage et propose divers raccourcis et fonctionnalités automatisées. Voici ce que vous pouvez faire avec cette application :

Lancer le préconditionnement

Activer ou désactiver le mode Sentinel

Démarrer le véhicule à distance

Ouvrir les portières et le port de recharge

Régler la climatisation

Suivre le taux de charge de la batterie

Activer les sièges chauffants et ventiler les fenêtres

Utiliser des modes spécifiques comme le mode chien ou camping

De plus, Watch for Tesla vous permet de consulter les statistiques de charge et bien d’autres informations précieuses sans sortir votre iPhone.

Sécurité et confidentialité

Contrôler un véhicule aussi sophistiqué que la Tesla via une application tierce pose des défis en matière de sécurité. Tesla est consciente des risques liés à la sécurisation des données et a mis en place des mesures strictes pour protéger les informations personnelles. Depuis la sortie de leur propre API, les développeurs tiers sont tenus d’adapter leur application pour se conformer aux nouveaux standards de sécurité.

Cependant, il est essentiel de se rappeler qu’utiliser des applications tierces pour accéder à distance aux données de votre véhicule peut impacter l’autonomie de la batterie. En effet, la Tesla nécessite d’être active pour transférer les informations, ce qui peut provoquer une consommation énergétique accrue.

Vers une application officielle Tesla pour Apple Watch ?

Même si Elon Musk a évoqué la possibilité de transformer l’Apple Watch en clé de déverrouillage, il n’a pas mentionné la sortie imminente d’une application officielle pour Apple Watch. Les utilisateurs devront donc continuer de se tourner vers des applications comme Watch for Tesla pour obtenir des fonctionnalités avancées.

Ce que les utilisateurs attendent

Les utilisateurs espèrent que Tesla élargira les paramètres accessibles à distance pour une automatisation optimale. Actuellement, bien que le constructeur ait amélioré la partie des raccourcis via l’iPhone, il reste encore beaucoup de potentiel inexploité.