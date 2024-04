C’est aujourd’hui que la Tesla Model 3 Ludicrous reçoit le précieux sésame: l’homologation européenne. La voiture peut désormais rouler en Europe et donc être commercialisé. Voici tous les détails sur ce jalon.

Un pas de géant pour Tesla en Europe

Le modèle phare de Tesla, la Model 3, a reçu une mise à niveau significative avec l’introduction de la version Performance, couramment appelée « Ludicrous » par les fans de la marque en raison de ses accélérations fulgurantes. Selon les documents récemment publiés, le modèle a été certifié sous l’appellation « M3H Performance », bien que le terme « Ludicrous » ne soit pas mentionné explicitement.

Ce jalon intervient après la certification de la Model Y Long Range Rear-Wheel Drive (LR RWD) en Europe le 8 mars, avec les commandes et la révélation de ce modèle survenue le 11 avril. Ces développements indiquent une stratégie cohérente de Tesla pour le lancement de ses nouveaux modèles sur le marché européen.

Les spécificités alléchantes du Model 3 Performance

L’homologation VC36 de la Model 3 révèle des spécifications intrigantes :

Ajout d’une version Performance au nouveau Model 3 : Ce modèle s’apprête à offrir une expérience de conduite plus dynamique et sportive.

: Ce modèle s’apprête à offrir une expérience de conduite plus dynamique et sportive. Option de remorquage pour la Model 3 : Un attelage de remorque en option est désormais disponible, supportant jusqu’à 500 kg avec une charge verticale de 25 kg, élargissant ainsi la polyvalence de la voiture.

: Un attelage de remorque en option est désormais disponible, supportant jusqu’à 500 kg avec une charge verticale de 25 kg, élargissant ainsi la polyvalence de la voiture. Dimensions affinées: La Model 3 Performance est indiquée comme étant 9 mm plus basse et 4 mm plus longue, suggérant des améliorations en termes d’aérodynamisme et de stabilité.

Anticipation et perspectives

La certification européenne pour la Tesla Model 3 Performance marque un moment clé pour Tesla dans le renforcement de sa présence en Europe. Elle reflète l’engagement de l’entreprise envers l’innovation et la satisfaction du consommateur, en élargissant constamment sa gamme de véhicules électriques haut de gamme.

Cette mise à niveau Ludicrous promet de hausser le niveau de performance déjà impressionnant de la Model 3, donnant aux conducteurs une nouvelle raison de choisir électrique. De plus, elle renforce la position de Tesla comme chef de file dans l’innovation automobile, tout en alignant ses offres avec les attentes toujours croissantes des consommateurs européens pour des véhicules à la fois performants et respectueux de l’environnement.

Le marché européen, connu pour son appréciation des voitures performantes et son engagement croissant envers la durabilité, est prêt à accueillir le Model 3 Performance avec enthousiasme. Avec l’annonce de la certification et la révélation imminente, l’anticipation monte et promet de fortifier l’empreinte de Tesla en Europe.

Les fans de Tesla, les passionnés de technologie, et ceux qui privilégient la transition vers une mobilité plus propre attendent avec impatience d’en savoir plus sur les capacités précises et les innovations que cette version Performance va apporter sur la route.

Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour et soyez prêts à découvrir le prochain chapitre de la révolution électrique de Tesla.