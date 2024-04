Avec l’introduction du Track Mode V3, la Tesla Model 3 Performance redéfinit les standards des véhicules électriques sur circuit. Ce mode, conçu pour les pilotes amateurs comme pour les conducteurs expérimentés, propose une pléthore de fonctionnalités axées sur la performance et la personnalisation. Découvrons ensemble pourquoi ce nouveau mode fait de la Model 3 Performance une voiture prête pour le circuit.

G-Meter Intégré : Analyse de la Force G

Le G-meter est un instrument essentiel pour les conducteurs de circuit. En mesurant les forces latérales et longitudinales lors de la conduite, les pilotes peuvent affiner leurs techniques de virage et d’accélération pour une performance optimale.

Surveillance en Temps Réel : Pression et Température

Avec le Track Mode V3, surveillez en temps réel la pression de vos pneus et la température des freins, des moteurs et de la batterie. Cette transparence offre aux conducteurs la possibilité d’ajuster leur style de conduite en fonction de l’état du véhicule pour une efficacité maximale.

Enregistrement de Profils de Conduite Multiples

La capacité de sauvegarder plusieurs profils de conduite permet aux utilisateurs de préserver des configurations personnalisées pour des circuits spécifiques ou des conditions de conduite, garantissant une préparation optimale avant chaque session.

Réglage de l’Équilibre de Conduite

Avec des réglages qui s’étendent de sous-virage à sur-virage, les conducteurs peuvent ajuster la Model 3 Performance pour qu’elle corresponde parfaitement à leur style de conduite et aux caractéristiques du circuit.

Réglages d’Assistance à la Stabilité

Le Track Mode V3 propose des niveaux d’assistance à la stabilité personnalisables, permettant aux conducteurs de choisir entre Off, Minimal et Reduced pour affiner le comportement du véhicule selon leurs préférences personnelles.

Freinage Régénératif Réglable

La capacité de régler le freinage régénératif de 0% à 100% est une innovation majeure. Les conducteurs peuvent déterminer exactement combien d’énergie ils souhaitent récupérer lors du freinage, influençant ainsi l’autonomie et la dynamique de la voiture.

Option de Refroidissement Post-Conduite

Cette fonction permet aux composants du véhicule de refroidir efficacement après un usage intensif sur piste, prolongeant la durée de vie et la performance des systèmes critiques.

Option d’Enregistrement des Tours sur Dashcam

Enfin, le Mode Piste V3 permet aux conducteurs d’enregistrer leurs tours via la Dashcam, facilitant l’analyse post-course et la possibilité de revivre leurs expériences de conduite.

Conclusion

Le Track Mode V3 est une avancée significative pour la Tesla Model 3 Performance, offrant un niveau de personnalisation et de contrôle autrefois réservé aux voitures de course professionnelles. Ces fonctionnalités témoignent de l’engagement de Tesla envers l’innovation et la performance, et promettent d’apporter une expérience de piste inoubliable aux passionnés de la marque et au-delà.