Je vous entends déjà : Mais pourquoi avoir choisi le iX3 alors que tu possèdes déjà une Tesla Model 3 ? Laissez-moi vous expliquer comment ce SUV 100 % électrique de BMW a bouleversé toutes mes convictions… mais pour le meilleur !

Une quête de l’espace sans sacrifier l’efficacité

J’étais à la recherche d’un second véhicule pour compléter ma Model 3. Ayant deux enfants et un labrador énergique, il me fallait plus de place, plus de confort. Mon premier réflexe a été de me tourner vers le Model Y de Tesla, logique, non ? Mais le design extérieur du Model Y ne m’a jamais véritablement séduit. Trop imposant, pas assez raffiné… bref, il ne correspondait pas vraiment à ce que j’attendais d’un SUV élégant et moderne.

Quant à l’intérieur, bien que je sois fan de l’expérience Tesla avec son approche minimaliste, cela ne collait pas non plus avec ce que j’aime appeler la « Deutsche Qualität ». Je cherchais quelque chose d’un peu plus classique, avec une vraie touche de confort et de luxe. C’est là qu’entre en jeu le BMW iX3, qui propose un intérieur soigné, bien pensé, avec ce petit côté premium qui fait tout son charme.

Des performances qui cassent les codes du SUV électrique

Là où la BMW iX3 a vraiment ruiné ma vision des véhicules électriques, c’est avec ses performances. Annoncé avec une autonomie maximale de 460 km en cycle WLTP, il se place dans la moyenne haute de ce que proposent les SUV électriques du moment. Ce qui impressionne, c’est sa capacité à maintenir une telle autonomie, même sur des trajets mixtes.

Le moteur de 286 chevaux est monté à l’arrière, ce qui donne au véhicule une stabilité et une maniabilité surprenante pour un engin de ce gabarit. Sur autoroute, le iX3 atteint les 100 km/h en 6,8 secondes. Ce n’est pas le Model S, mais pour un SUV familial, c’est plus que suffisant pour doubler en toute sérénité. Et quand il s’agit de ralentir, le mode de récupération d’énergie (quatre niveaux disponibles) vous permet de rouler en quasi One-Pedal Drive, réduisant ainsi l’usage des freins.

Un intérieur soigné qui met à mal le minimalisme

En tant qu’amateur de Tesla, je m’étais habitué au minimalisme quasi excessif de l’habitacle. Dans le BMW iX3, tout est différent : l’attention au détail, la qualité des matériaux, et le confort des sièges sont d’un niveau que je n’avais pas expérimenté dans une voiture électrique auparavant. Les finitions en cuir Vernasca sont de série sur la version Impressive, et l’affichage tête haute offre une visibilité optimale des informations sans avoir à quitter la route des yeux.

Les sièges sont également dotés de fonctionnalités de massage, de réglages multiples et d’un soutien lombaire. Cela m’a rappelé pourquoi BMW est une référence en matière de confort et d’ergonomie.

La recharge ? Un atout de taille

Je vous entends déjà dire : Mais qu’en est-il de la recharge ? C’est là que le iX3 m’a véritablement bluffé. La batterie de 74 kWh permet de parcourir une distance suffisante pour mes trajets quotidiens et mes escapades en week-end. Avec la capacité de charge rapide en DC jusqu’à 150 kW, il suffit de 34 minutes pour récupérer 80 % de batterie. Sur une borne Ionity, le processus est simple et rapide : j’ai pu recharger tout en profitant d’un café sans avoir à patienter trop longtemps.

Et pour les jours de routine, où je ne fais que quelques kilomètres, la recharge domestique en 11 kW suffit largement. J’ai d’ailleurs programmé la recharge pendant les heures creuses pour maximiser les économies sur la facture électrique.

Quelques petits bémols, mais…

Bien sûr, tout n’est pas rose avec le iX3. Son prix, démarrant à 69 950 €, le place clairement dans la catégorie des véhicules haut de gamme, et le coffre, avec ses 510 litres, bien qu’acceptable, reste un peu en deçà de ce que propose un Model Y. Mais là où il compense, c’est par sa polyvalence : son format est plus adapté à une conduite en milieu urbain, et il est plus facile à garer.

Verdict : un changement de perspective

Le BMW iX3 m’a prouvé qu’on pouvait être un Teslaïste convaincu et pourtant se laisser charmer par un véhicule qui offre quelque chose de différent. Bien sûr, le réseau Supercharger de Tesla reste un atout indéniable, mais en termes de confort, de finitions et de maniabilité, le iX3 se défend extrêmement bien. Ajoutez à cela l’engagement de BMW dans le suivi de la chaîne d’approvisionnement des matériaux de ses batteries, et vous avez là une offre qui va au-delà du simple produit technologique.

Alors, oui, le iX3 a “ruiné” ma vie… en me forçant à revoir tous mes critères de sélection automobile ! Et si vous cherchez un SUV 100 % électrique avec un style raffiné, une conduite plaisante, et un intérieur haut de gamme, je vous conseille d’y jeter un œil. Vous pourriez bien, vous aussi, être surpris.