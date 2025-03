Les voitures électriques séduisent de plus en plus, mais les coûts de recharge, notamment sur les bornes rapides comme Ionity, interrogent les utilisateurs. Pierre, 38 ans, propriétaire d’une Renault 5 E-tech, raconte son expérience après avoir déboursé 30 € pour une recharge. Voici son témoignage et ce qu’il révèle sur la recharge des véhicules électriques en 2025.

Une recharge rapide à 30 € sur une borne Ionity

Pierre, résidant en région parisienne, a pris la route pour la Normandie avec sa Renault 5 E-tech, un modèle électrique récent doté d’une batterie de 52 kWh et d’une autonomie théorique de 400 km. « J’avais prévu une pause recharge sur une borne Ionity pour profiter de la charge rapide », explique-t-il. Compatible avec une puissance élevée, sa voiture lui permet de récupérer 80 % de sa batterie en seulement 30 minutes.

Mais la surprise arrive au moment de payer : « 30 € pour une recharge, je ne m’y attendais pas ! » Avec un tarif de 0,79 €/kWh chez Ionity (sans abonnement), Pierre estime avoir consommé environ 40 kWh pour passer de 20 % à 80 %. « C’est presque le prix d’un plein d’essence pour une petite thermique », note-t-il, perplexe.

Payez moins cher, rechargez chez vous

Vous souhaitez installer une borne de recharge ? Remplissez ce formulaire et nous vous mettrons en relation avec le meilleur installateur de borne de votre ville. Service gratuit et ouvert à tous. Lire également : "J’ai payé 25 € pour recharger ma Tesla Model 3 au Supercharger", un utilisateur témoigne Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Recharge voiture électrique : économique ou pas ?

Ce coût soulève une question clé : recharger une Renault 5 E-tech sur une borne rapide est-il vraiment avantageux ? Comparé à un plein d’essence (50 € pour 50 litres à 1,70 €/L), les 30 € de Pierre restent compétitifs, mais l’écart est moins net qu’espéré. « Je pensais que la recharge rapide serait bien moins chère que l’essence », confie-t-il.

À domicile, Pierre recharge à 0,25 €/kWh, soit un coût bien plus bas (environ 10 € pour une charge complète). « Sur autoroute, avec Ionity, c’est une autre histoire. Il faut anticiper », admet-il. Cette différence entre recharge domestique et bornes publiques illustre un défi pour les conducteurs électriques : optimiser ses habitudes pour limiter les frais.

Suite à cette expérience, Pierre envisage des solutions. « Je pourrais souscrire à un abonnement Ionity ou chercher des bornes moins chères sur mes trajets », explique-t-il. En effet, des offres comme le tarif réduit d’Ionity (0,39 €/kWh avec abonnement) ou l’utilisation de réseaux alternatifs pourraient alléger la facture.

Ce témoignage met en lumière une réalité : si la Renault 5 E-tech brille par son design et sa praticité, les coûts de recharge rapide sur des bornes comme Ionity demandent une planification. « C’est une super voiture, mais il faut apprendre à gérer », conclut Pierre, toujours enthousiaste malgré ce bémol.

Recharge électrique en 2025 : un enjeu pour l’avenir

L’expérience de Pierre reflète un enjeu majeur pour la mobilité électrique : rendre les bornes rapides plus accessibles financièrement. Alors que les infrastructures se développent, le prix de la recharge reste un critère décisif pour les automobilistes. Vous possédez une Renault 5 E-tech ou une autre voiture électrique ? Partagez vos astuces pour optimiser vos recharges !