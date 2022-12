Supercharger: J’ai payé 14,63 € pour recharger ma Tesla Model Y

Il existe près de 1500 Superchargers répartis sur 120 stations en France. Il s’agit du réseau de charge le plus développé du pays. C’est une aubaine pour les propriétaires de Tesla ainsi que les autres marques de véhicules suite à l’ouverture du réseau aux concurrents.

Si l’électrique s’est avéré comme étant le meilleur remplaçant au thermique, les changements en dents de scie du coût des recharges sur les bornes Tesla poussent à croire le contraire. Pour en avoir le cœur net, un de nos fidèles membres du forum de Tesla Mag a décidé de nous faire un retour d’expérience sur les Superchargers Tesla avec son Model Y fraîchement acquis.

Après mon achat, la recharge auprès de ces fameuses bornes de recharges hyper rapides a été l’un de mes buts. À bord d’une Tesla, il n’y a rien de plus facile pour trouver un Supercharger. Il suffit de regarder sur le système d’info-divertissement de la voiture, toutes les stations à proximité sont visibles sur une carte. Vous pouvez également utiliser l’application mobile du constructeur pour rechercher les stations et effectuer les paiements lors de vos recharges.

Pour lancer la charge, vous n’avez qu’à brancher le câble de recharge de la borne Tesla vers le port de charge de votre véhicule.

Il est à préciser que si vous n’avez pas de véhicule Tesla, vous devez impérativement avoir l’application mobile après avoir préalablement créé un compte et renseigner vos coordonnées bancaires pour pouvoir utiliser les Superchargers.

J’ai mis une demi-heure pour faire un plein

Étant un nouveau propriétaire de Tesla, j’ai suivi à la lettre toutes les recommandations, à savoir : il n’est pas nécessaire de charger une batterie pleine à 80 % et il est préférable que celle-ci descende jusqu’à 20 % pour la recharger. Pour mon cas, j’étais à 25 % et j’ai mis 33 minutes pour faire un plein à 100 %. 80 % devrait-être suffisant, mais je prévoyais de faire de la route. En bref, la charge a duré le temps de mon petit-déjeuner, pour information, elle s’est faite de 8 h 40 à 9 h 13.

J’ai payé 14€63 pour le plein de ma Tesla Model Y

Pour rappel, le tarif des Superchargers Tesla est monté crescendo jusqu’à 67 centimes/kWh en septembre dernier. Heureusement, cette tendance est revenue légèrement à la baisse pour des coûts beaucoup plus confortables avec des tarifs oscillant entre 0.59 €/kWh et 0.66 €/kWh. Pour charger à 100 % ma Tesla Model Y, j’ai payé 14,63 € pour 43,05 kWh.

Certes, je suis resté beaucoup plus longtemps qu’un plein dans une voiture à essence, mais l’économie est non négligeable. D’ailleurs, si on compte le temps que l’on perd dans les files d’attente ces derniers mois, je ne perds quasiment rien.

Les points de recharge et l’autonomie des véhicules électriques ont toujours été les principales raisons qui me poussaient loin des voitures électriques. Néanmoins, étant moi-même un vrai fana de technologies, ajouté à la constante montée du prix du carburant, l’électrique est devenu un besoin plus qu’une envie. Une fois qu’on prend l’habitude de préparer son trajet en fonction des bornes de recharges, on y pense même plus, car les Superchargers de Tesla sont quasiment partout.

En bref, j’ai payé 14,63 € pour faire un plein sur ma voiture, et je n’ai jamais été aussi content de payer si peu.