Depuis l’inauguration de Joe Biden, les relations entre l’administration actuelle et Tesla, le pionnier des véhicules électriques, ont été pour le moins compliquées. Une série de tweets récents et un article du Wall Street Journal ont mis en lumière les tentatives infructueuses des dirigeants de Tesla, dont Elon Musk, pour établir un dialogue avec la Maison Blanche.

Pourquoi Elon Musk a-t-il été tenu à l’écart ?

Selon les informations divulguées, après l’inauguration de Biden, des officiels de Tesla ont contacté à plusieurs reprises la Maison Blanche dans l’espoir de faciliter une rencontre entre Biden et Musk. Cependant, ces initiatives ont systématiquement rencontré une fin de non-recevoir. La raison principale de cette froideur serait liée à la United Auto Workers (UAW), un puissant syndicat automobile. Le syndicat aurait exercé des pressions sur l’administration Biden pour qu’elle garde ses distances avec Musk, de peur de nuire à ses propres intérêts.

L’événement des véhicules électriques en août 2021

En août 2021, Biden a organisé un événement majeur consacré aux véhicules électriques, ponctué par la signature d’un ordre exécutif visant à faire des véhicules zéro émission la moitié des nouvelles ventes d’ici 2030. À la surprise générale, Elon Musk et Tesla n’ont pas été invités, malgré le fait que Tesla représentait alors environ 66 % de toutes les ventes de véhicules électriques aux États-Unis. À la place, Biden a accueilli des dirigeants de General Motors (GM), Ford et Stellantis, la société mère de Chrysler.

Un ancien responsable syndical a commenté à ce sujet : « Nous avons clairement fait comprendre à l’administration notre position. Nous n’avons pas eu besoin de poser un ultimatum, ils ont compris. »

Les propos controversés de Biden en novembre 2021

Les choses se sont encore envenimées en novembre 2021, lorsque Biden a déclaré lors d’un événement promotionnel pour le nouveau plan d’infrastructure : « Dans l’industrie automobile, Detroit mène le monde en matière de véhicules électriques. » Il s’est ensuite tourné vers Mary Barra, PDG de GM, et l’a félicitée en déclarant : « Vous avez électrifié toute l’industrie automobile. Je suis sérieux. Vous avez mené, et c’est important. »

La montée des tensions entre Musk et le gouvernement

Cette série d’événements a exacerbé les tensions entre Elon Musk et l’administration Biden. Beaucoup considèrent que Musk, souvent décrit comme le plus grand entrepreneur de notre époque, avait toutes les raisons d’être frustré par cet ostracisme apparent. D’autant plus que Tesla est clairement le leader en matière de véhicules électriques et a conséquent généré et soutenu des centaines de milliers d’emplois aux États-Unis.

Conclusion

La relation entre Tesla et l’administration Biden met en lumière les défis complexes auxquels sont confrontées les entreprises innovantes dans un environnement fortement influencé par la politique et les intérêts syndicaux. Tandis que la Maison Blanche s’efforce de satisfaire divers partis prenants, il est essentiel de ne pas sous-estimer l’impact et la contribution des leaders de l’industrie comme Tesla et Elon Musk.